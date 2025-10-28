A pico y pala: campesinos reabren vía afectada por derrumbe en San Andrés, Santander

Con picas, palas y la fuerza de sus manos, los campesinos de las veredas Mogotocoro, El Hato, Santo Domingo y Listará, en el municipio de San Andrés, reabrieron paso en el sector conocido como Las Minas, donde una falla geológica convierte cada temporada de lluvias en una amenaza.

Los derrumbes no dan tregua y, pese a las inversiones a lo largo de los años, el terreno vuelve a ceder, aislando a las familias rurales y poniendo en riesgo su sustento.

Esta semana, después de intensas lluvias, el camino volvió a quedar bloqueado. Sin esperar maquinaria ni ayuda inmediata, los campesinos tomaron nuevamente sus herramientas y comenzaron a remover la tierra, decididos a abrir paso para sacar sus productos y mantener comunicadas a sus comunidades.

“Hay una preocupación grande entre las comunidades de las veredas Hato de los Caballeros, Mogotocoro y el sector del Páramo, por el punto denominado Las Minas, que está al borde del colapso a raíz de las fuertes lluvias que se presentan en el municipio. Hacemos un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que tomen medidas sobre esta situación tan compleja”, manifestó José Alfredo Ramón Noriega, habitante de San Andrés.



En Santander ocho municipios están en alerta roja por probabilidades de deslizamiento de tierra. Las alcaldía han atendido puntos críticos con maquinaria mientras que algunas localidades esperan la intervención de la Gobernación de Santander a través de la Oficina de Gestión del Riesgo.

Desde la administración departamental también esperan el reporte de las alcaldía para enviar las ayudas a las familias damnificadas por el invierno en el departamento de Santander.