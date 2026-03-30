Accidentes viales en Santander dejan tres muertos en el inicio de Semana Santa

Tres accidentes de tránsito enlutaron el comienzo de la Semana Santa en Santander. El primero ocurrió en la vía entre Bucaramanga y San Alberto, donde un motociclista identificado como Joser David Salcedo Almanza, de 20 años, se estrelló contra una tractomula que venía de Santa Marta.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, el motociclista habría intentado un sobrepaso en zona prohibida y se encontró de frente con el vehículo de carga.

En otro siniestro un motociclista perdió el control de su vehículo cuando transitaba entre San Gil y Barichara y terminó estrellándose contra una señal de tránsito. Las autoridades informaron que el conductor del velocípedo perdió la vida de forma inmediata debido a la gravedad del golpe, mientras que la persona que iba como acompañante quedó herida y fue trasladada a un centro médico.

Por último, la vía que conduce de Bucaramanga a Pamplona estuvo cerrada por un grave accidente de tránsito registrado en el corregimiento de Berlín. Según los primeros reportes un camión tipo turbo y una tractomula se estrellaron de frente.



Las autoridades confirmaron que tres personas, al parecer de nacionalidad venezolana, viajaban entre la carga del tractocamión y al ocurrir el impacto uno murió y los otros dos terminaron heridos.

A esta hora se presenta cierre total en la vía Bucaramanga - Pamplona por un grave accidente de tránsito registrado en el corregimiento de Berlín. Un camión tipo turbo y una tractomula chocaron de frente, dejando como saldo una persona muerta y tres heridos #VocesySonidos pic.twitter.com/ruHqxiRLpp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 30, 2026

El conductor del camión tipo turbo también resultó herido y quedó atrapado entre las latas retorcidas, sin embargo, fue auxiliado por otras personas y fue rescatado de la cabina de su vehículo.

Publicidad

Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander se dirigieron al lugar para tratar de habilitar nuevamente el tráfico, pero estaban a la espera de que el personal encargado realizara el levantamiento del cadáver.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y al respeto por las normas de tránsito, especialmente durante esta semana cuando el flujo de viajeros aumenta considerablemente.