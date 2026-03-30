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Accidentes viales en Santander dejan tres muertos en el inicio de Semana Santa

Los hechos ocurrieron en diferentes vías del departamento. Entre las víctimas hay dos motociclistas.

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