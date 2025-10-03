Activan plan de seguridad en Santander por semana de receso escolar

Con el inicio de la semana de receso escolar, las autoridades en Santander activaron un plan integral de seguridad que se desplegará en carreteras, centros turísticos y zonas de alta afluencia de visitantes en todo el departamento.

El secretario del Interior, Óscar Hernández , señaló que este operativo especial busca garantizar la tranquilidad de los viajeros y de las familias santandereanas que aprovecharán estos días de descanso. “Este es un plan de acción integral, en el que la Fuerza Pública se encuentra volcada a garantizar la seguridad de propios y visitantes. Habrá acompañamiento permanente en cada viaje y actividad recreativa”, aseguró el funcionario.

En total se instalaron 33 puestos de control, 22 a cargo del Ejército Nacional y 11 de la Policía Nacional, con el apoyo de la Dirección de Tránsito de Santander. Estos puntos estarán distribuidos en los principales corredores viales y en sitios turísticos estratégicos como San Gil, Barichara y Bucaramanga, donde se espera la llegada de cientos de turistas durante la temporada.

El plan también contempla patrullajes intermitentes, vigilancia aérea y presencia activa en terminales de transporte, así como operativos en hoteles, centros comerciales, parques principales y balnearios.



La Gobernación de Santander destacó que el despliegue de este plan no solo busca prevenir hechos de inseguridad, sino también generar confianza entre los visitantes para fortalecer la economía local en una de las temporadas más importantes del año para el sector hotelero y turístico.

“Queremos que tanto los santandereanos como los turistas disfruten de una semana de receso en paz, con respaldo institucional y con todas las garantías de seguridad”, reiteró el secretario del Interior.

Dichas acciones, buscan reforzar la seguridad de propios y visitantes, en los municipios e incrementar la seguridad en los puntos turísticos más visitados como jacuzzis y piscinas naturales en el municipio de Guadalupe llamado Las Gachas, Parque Panachí, Mirador de Barichara, El Salto del Mico entre otros.