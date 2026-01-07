En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Adjudican contrato para intervenir la Troncal del Carare, afectada por remoción en masa

Adjudican contrato para intervenir la Troncal del Carare, afectada por remoción en masa

Si bien aún no hay una fecha exacta de arranque, los trabajos podrían comenzar antes de un mes, una vez se complete el alistamiento de maquinaria, personal y demás procesos administrativos necesarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad