Adjudican contrato para intervenir la Troncal del Carare, afectada por remoción en masa

La Troncal del Carare, en el sector La Helida–Zarandas, contará con una solución integral tras la adjudicación del contrato para estudios, diseños, mantenimiento y construcción de la vía, afectada por una remoción en masa desde octubre del año pasado. Así lo confirmó el alcalde de Vélez, Orlando Ariza.

De acuerdo con el mandatario local, el proyecto contempla acciones inmediatas para habilitar un paso provisional seguro, así como soluciones a corto, mediano y largo plazo que permitan garantizar una intervención definitiva en este importante corredor vial del sur de Santander.

“El contrato ya fue adjudicado y plantea una solución inmediata, paralela a la realización de estudios y diseños que permitirán posteriormente construir una vía alterna o la vía definitiva, con las garantías técnicas necesarias para que sea una solución permanente”, explicó Ariza.

El alcalde recordó que a finales de noviembre de 2025 se adelantó una reunión con directivos del Instituto Nacional de Vías (Invías), tras gestiones conjuntas con el Ministerio de Hacienda, en la que se anunció la asignación de recursos por cerca de 180.000 millones de pesos para atender esta emergencia vial. Dichos recursos ya fueron comprometidos dentro del proceso contractual.



La ejecución del proyecto estará a cargo del Gobierno Nacional y será desarrollada por un consorcio adjudicatario, con el cual ya se han iniciado reuniones de socialización y coordinación. Aunque el alcalde señaló que no tiene presente el nombre del consorcio, aseguró que ya se ha reunido con sus representantes para agilizar el inicio de las obras.

Si bien aún no hay una fecha exacta de arranque, Ariza estimó que los trabajos podrían comenzar antes de un mes, una vez se complete el alistamiento de maquinaria, personal y demás procesos administrativos necesarios.

Actualmente, la vía presenta alto riesgo para los usuarios. Aunque la comunidad ha habilitado un paso provisional, las condiciones son precarias y se agravan con las lluvias, lo que aumenta la posibilidad de deslizamientos y accidentes. Por ello, desde la administración municipal se recomienda evitar el tránsito nocturno y suspender el paso cuando se presenten precipitaciones.

“Le hemos pedido a la empresa que la habilitación inicial sea un paso seguro y confiable, que no genere riesgos para transportadores ni usuarios. Hoy la vía está en muy malas condiciones y el paso provisional representa un peligro”, concluyó el alcalde.