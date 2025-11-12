En vivo
Regiones  / Santanderes  / Daño en la Troncal del Carare aumenta recorrido de ambulancias entre Landázuri y Vélez

Daño en la Troncal del Carare aumenta recorrido de ambulancias entre Landázuri y Vélez

Ambulancias deben usar vía en mal estado para trasladar a pacientes desde Landázuri hasta el Hospital de Vélez, aumentando el trayecto en más de cuatro horas por colapso de la Troncal del Carare.

