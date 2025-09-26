En vivo
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Adulta mayor en UCI tras impacto de rayo en zona rural de San Gil

Adulta mayor en UCI tras impacto de rayo en zona rural de San Gil

Doña Socorro reside con su esposo, también adulto mayor en condición de discapacidad, y es acompañada en el centro asistencial por su hija.

Socorro Garnica San Gil rayo.jpg
Socorro Garnica, adulta mayor en UCI tras ser impactada por un rayo
// Foto: Alcaldía de San Gil
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Un grave hecho se registró en la noche del pasado domingo en la vereda Bejaranas, sector rural de San Gil, Santander, cuando una adulta mayor fue alcanzada por la onda de un rayo en medio de una tormenta eléctrica.

La víctima fue identificada como Socorro Garnica Vargas, de 78 años, quien se desplazaba hacia su vivienda alrededor de las 7:30 p. m., luego de visitar a una hermana en la misma vereda, a unos 200 metros de distancia. En ese momento, una fuerte descarga eléctrica impactó la zona, afectando directamente a la mujer, que cayó inconsciente sobre la vía veredal.

Un motociclista que transitaba por el lugar la encontró en el suelo y dio aviso a sus familiares, quienes la trasladaron de urgencia al hospital regional de San Gil. Debido a la gravedad de las lesiones, fue remitida al Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo y bajo pronóstico reservado.

Doña Socorro reside con su esposo, también adulto mayor en condición de discapacidad, y es acompañada en el centro asistencial por su hija. Su familia informó que quienes deseen apoyarla en este difícil proceso pueden realizar donaciones a través del número Nequi 314 3847517, a nombre de su nieta, Laura Yuliana. Estos recursos serán destinados a cubrir gastos médicos no incluidos por la EPS y necesidades básicas de manutención.

La señora Garnica es integrante de la Asociación de Mujeres Rurales de San Gil, donde ha desarrollado proyectos de huertas y agroecología.

