Alcalde encargado de Bucaramanga lanza plan especial de seguridad en zonas críticas

El alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, presentó un conjunto de estrategias para enfrentar la inseguridad en la capital santandereana, con énfasis en la comuna 15, zona céntrica donde recientemente se registró un homicidio en el parque Romero.

Las intervenciones, que comenzaron este sábado, incluyen operativos policiales permanentes en puntos críticos, controles a motociclistas, limpieza de parques y espacios públicos, así como acciones coordinadas con diferentes secretarías para atender a la población habitante de calle.

“Estas actividades ameritan todo el cuidado y la disponibilidad de las autoridades para continuar”, afirmó el mandatario encargado.

La Secretaría de Desarrollo Social continuará liderando programas de apoyo y generación de oportunidades para las personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de disminuir la presencia de habitantes de calle en el centro.



“Es muy importante que esto no pare. Debemos generar espacios de oportunidades para estas personas”, agregó Sánchez.

El plan también contempla la instalación de nuevas cámaras de seguridad, la recuperación de equipos dañados y la promoción de las denuncias ciudadanas como mecanismo para prevenir delitos de alto impacto.

Sánchez indicó además que se intensificarán los operativos en sectores de alta actividad nocturna, como ‘Cuadraplay’ en Cabecera, con el fin de brindar garantías de seguridad a los ciudadanos que acuden a estos espacios de esparcimiento.

“Queremos que la presencia de las autoridades sea constante y sostenible para enviar un mensaje claro a la ciudadanía y a los delincuentes”, puntualizó.