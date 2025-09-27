En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcalde encargado de Bucaramanga lanza plan especial de seguridad en zonas críticas

Alcalde encargado de Bucaramanga lanza plan especial de seguridad en zonas críticas

Con policías, cámaras de vigilancia y controles viales enfrentarán la inseguridad durante este fin de semana en la comuna 15 de la ciudad donde se evidencia incremento de robos, ventas de estupefacientes y homicidios.

Alcalde encargado de Bucaramanga lanza plan especial de seguridad en zonas críticas
Foto: Blu Radio
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

El alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, presentó un conjunto de estrategias para enfrentar la inseguridad en la capital santandereana, con énfasis en la comuna 15, zona céntrica donde recientemente se registró un homicidio en el parque Romero.

Vea también:

  1. Sicariato en el centro de Bucaramanga.jpg
    Blu Radio. Sicariato parque Romero Bucaramanga //Foto: captura de video portal La Joya Somos Todos
    Santanderes

    Un muerto y un herido a bala por microtráfico en Bucaramanga; buscan a responsables

Las intervenciones, que comenzaron este sábado, incluyen operativos policiales permanentes en puntos críticos, controles a motociclistas, limpieza de parques y espacios públicos, así como acciones coordinadas con diferentes secretarías para atender a la población habitante de calle.

“Estas actividades ameritan todo el cuidado y la disponibilidad de las autoridades para continuar”, afirmó el mandatario encargado.

Policía Nacional
Policía Nacional
Foto: AFP

La Secretaría de Desarrollo Social continuará liderando programas de apoyo y generación de oportunidades para las personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de disminuir la presencia de habitantes de calle en el centro.

“Es muy importante que esto no pare. Debemos generar espacios de oportunidades para estas personas”, agregó Sánchez.

El plan también contempla la instalación de nuevas cámaras de seguridad, la recuperación de equipos dañados y la promoción de las denuncias ciudadanas como mecanismo para prevenir delitos de alto impacto.

Sánchez indicó además que se intensificarán los operativos en sectores de alta actividad nocturna, como ‘Cuadraplay’ en Cabecera, con el fin de brindar garantías de seguridad a los ciudadanos que acuden a estos espacios de esparcimiento.

Publicidad

“Queremos que la presencia de las autoridades sea constante y sostenible para enviar un mensaje claro a la ciudadanía y a los delincuentes”, puntualizó.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad