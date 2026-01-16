Alcaldía de Bucaramanga presenta nuevo empréstito al Concejo: estas son las apuestas

Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, dio a conocer las tres apuestas en las que se invertirá el empréstito que presentará ante el Concejo de Bucaramanga, proyecto que no fue aprobado al exalcalde Jaime Andrés Beltran.

De acuerdo con el líder de los bumangueses, la capital santandereana cuenta con una capacidad de endeudamiento cercana a los $800.000 millones.

El mandatario local dio a conocer detalles de la solicitud que haría al Gobierno nacional: “El municipio de Bucaramanga tiene una capacidad financiera totalmente amplia y sus finanzas tendrán un endeudamiento sano. Bucaramanga necesita en materia de movilidad, seguridad, pero sobre todo de orden. Necesitamos un empréstito para poder lograr y resolver de manera rápida esta situación”.

Las apuestas que tendrá este empréstito están focalizadas en tres obras estratégicas. La primera, el Plan Maestro de Movilidad con el objetivo de intervenir algunas de las principales vías de la ciudad bonita y resolver la problemática en la Troncal Norte Sur (intercambiador vial en la intersección de la calle 45 con carrera novena), y la ampliación de la carrera 2W en el barrio Mutis, en el sector del Mercado Campesino.



“Esa obra a nosotros nos va a poder permitir el margen de dos años y medio, para que Bucaramanga pueda tener otras vías de acceso de sur a norte y de norte a sur, y no tan solo tener la 27 o la 33 como las vías principales para poder transportarnos en la ciudad”, afirmó Portilla Pérez.

La segunda intervención sería para el cambio de la red semafórica a una red inteligente. “Los semáforos de Bucaramanga tienen años luz, pero ya ni siquiera tienen luz. Ya están agonizando. Es importante para que la ola verde que tanto añoramos nosotros de manera digital podamos verla acá”, comentó el mandatario local.

La tercera obra sería un Centro de Detención Transitoria, una cárcel para detenidos para solucionar el hacinamiento que tienen las estaciones de policía actualmente. “Las tres estaciones de policía están en este momento en un hacinamiento impresionante. Tenemos 90 policías cuidando bandidos cuando deberían estar es en otro lugar, cuidando a las personas”, dijo Portilla Pérez.

Publicidad

Se espera que en los próximos días la Alcaldía de Bucaramanga presente el proyecto ante el Concejo Municipal, donde se definirá la viabilidad técnica, financiera y jurídica del empréstito.