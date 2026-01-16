En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcaldía de Bucaramanga presenta nuevo empréstito al Concejo: estas son las apuestas

Alcaldía de Bucaramanga presenta nuevo empréstito al Concejo: estas son las apuestas

El préstamo que adquiriría el municipio oscilará entre los $380.000 y $400.000 millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad