Alimentos que suben, bajan y se mantienen: así están los precios en Bucaramanga

El precio de algunos alimentos está poniendo más presión sobre el bolsillo de los bumangueses. Tomate, papa, limón, tomate de árbol y varias frutas son señalados por comerciantes como productos que han registrado aumentos, aunque el comportamiento no es generalizado y otros alimentos incluso han bajado de precio.

En los puestos de venta en plazas de mercado, los comerciantes aseguran que las variaciones se están sintiendo especialmente en algunos productos de la canasta básica.

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“El tomate de cocina se ha aumentado, el tomate de árbol, el limón y la papa negra. El tomate del bueno está una libra en 3.000 pesos”, explicó uno de los vendedores consultados.

También llamó la atención sobre el precio de la papa amarilla. “El kilo está en 5.000 pesos”, señaló.



En el caso de las frutas, los comerciantes reportan incrementos todavía más marcados. Un vendedor aseguró que la piña y el mango han tenido fuertes aumentos en los últimos días.

“Estamos aterrados con el precio de la piña, que ha subido un 40 %, y el mango ni se diga, un 70 % más. Los 25 kilos de mango los compraba en 50.000 y ahorita en 110.000 pesos. La piña, la canastilla, en 25.000 a 30.000 y ahorita en 45.000 a 50.000 pesos”, afirmó.

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Sin embargo, el comportamiento de los precios no es igual para todos los productos. El reporte de la Central de Abastos de Bucaramanga muestra que algunos alimentos registraron reducciones y otros permanecieron estables.

Entre las principales bajas aparecen el pepino cohombro, cuyo bulto de 25 kilos pasó de 60.000 a 45.000 pesos, una reducción del 25 %. La habichuela bajó 16,67 %, de 120.000 a 100.000 pesos el bulto de 20 kilos, mientras la zanahoria pasó de 75.000 a 70.000 pesos el bulto de 50 kilos.

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También disminuyeron los precios del tomate río grande, que pasó de 100.000 a 90.000 pesos la canastilla de 23 kilos, y del tomate milano, que bajó de 90.000 a 85.000 pesos la canastilla de 20 kilos.

En las frutas, la mora castilla bajó 7,14 %, mientras la piña Golden registró una reducción de 7,50 %, al pasar de 4.000 a 3.700 pesos por kilo.

Entre los productos que permanecieron estables están la yuca costeña, la piña perolera, la papaya maradol y el banano de Urabá.

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Por el contrario, la arveja Ipiales fue uno de los productos con mayor incremento dentro del reporte de Centroabastos, con un aumento del 25 %, al pasar de 240.000 a 300.000 pesos el bulto de 50 kilos. La cebolla cabezona blanca también subió 4,17 %, de 120.000 a 125.000 pesos el bulto.

De acuerdo con el análisis de la Central de Abastos, factores como las condiciones climáticas, las lluvias en algunas zonas productoras y la disponibilidad de alimentos están incidiendo en las variaciones. También se han presentado aumentos de oferta en otras regiones, lo que ha permitido que algunos productos bajen de precio.

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Para quienes hacen mercado, la percepción es que comprar los alimentos básicos cada vez representa un mayor gasto.

“Todo el mercado ha subido, solo algunos productos que consumimos están económicos”, es la percepción expresada por consumidores consultados en Bucaramanga.

La situación se presenta además en un contexto de inflación elevada. Según las cifras del DANE correspondientes a septiembre de 2026, Bucaramanga registró una inflación anual de 6,98 %, ubicándose como la tercera ciudad del país con mayor variación, después de Medellín y Armenia. La cifra está por encima del promedio nacional, que fue de 6,29 %.