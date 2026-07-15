Amplían hasta el 17 de julio las inscripciones del Concurso Nacional de Escritura de Paz

El Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Industrial de Santander anunciaron la ampliación hasta el próximo 17 de julio de 2026 del plazo de inscripciones para el Concurso Nacional de Escritura 2026: Historias de Paz, con el propósito de que más estudiantes, docentes, familias y ciudadanos de todo el país puedan participar con relatos que promuevan la memoria, la reconciliación y la construcción de paz.

La convocatoria busca incentivar la creación de cuentos y ensayos inéditos, de hasta 1.000 palabras, inspirados en vivencias familiares, historias de los territorios, experiencias cotidianas o situaciones que reflejen valores como la solidaridad, la convivencia y la esperanza.

"La ampliación del plazo permitirá que las instituciones educativas y los docentes dispongan de más tiempo para motivar la participación de niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo la escritura como una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico y la formación ciudadana", dijo Camilo Ocazionez, Coordinador del Concurso Nacional de Escritura.

El Ministerio de Educación y la Universidad Industrial de Santander ampliaron el plazo de inscripciones al Concurso Nacional de Escritura hasta el 17 de julio. Se analizarán relatos que fortalezcan la reconciliación y la construcción de paz #MañanasBlu pic.twitter.com/CRDdIFJduz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 15, 2026

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, directivos, familias y demás integrantes de la comunidad educativa, quienes podrán concursar en las modalidades de cuento y ensayo con textos inéditos centrados en las Historias de Paz.



Como apoyo al proceso creativo, los participantes cuentan con una Caja de Herramientas que reúne videos, pódcast, guías pedagógicas y otros recursos para fortalecer la escritura creativa y argumentativa, desde la generación de ideas hasta la revisión final de los textos.

Además, durante la etapa final de la convocatoria se desarrollará un ciclo extraordinario de seis "escribatones", encuentros virtuales de 90 minutos en los que el equipo pedagógico del concurso orientará a los participantes tanto en la elaboración de sus escritos como en el diligenciamiento del formulario de inscripción.

Quedan 3 días para participar en el Concurso Nacional de Escritura: Historias de Paz 2026. No buscamos a García Márquez o a Andrés Caicedo, buscamos TU historia, esa que pasa en el recreo, en tu barrio o en tus sueños de un país mejor.

Inscríbete acá: https://t.co/Fi0Htm7FnM pic.twitter.com/K3OONcO0D9 — UIS (@UIS) July 14, 2026

El Ministerio de Educación y la UIS recomendaron asistir a estas jornadas con una idea definida del cuento o ensayo que se desea presentar, escribir de manera continua para permitir el flujo de las ideas y revisar cuidadosamente el texto antes de completar el proceso de inscripción.

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Las bases del concurso, los requisitos para cada categoría —desde educación inicial hasta educación para jóvenes y adultos—, así como el formulario de inscripción, se encuentran disponibles en el sitio oficial del Concurso Nacional de Escritura.

El Concurso Nacional de Escritura: Historias de Paz hace parte de la estrategia del Ministerio de Educación Nacional para fomentar la lectura, la escritura y la reflexión sobre la paz en Colombia. En esta edición, la Universidad Industrial de Santander (UIS) acompaña la organización de la iniciativa, que busca convertir las aulas y los hogares en espacios para narrar historias que fortalezcan la memoria colectiva, promuevan la reconciliación y resalten las experiencias que contribuyen a la construcción de una cultura de paz en los territorios.