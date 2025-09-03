Publicidad

Asonada contra agentes de tránsito en operativo cerca de universidad en Bucaramanga

De acuerdo con las autoridades, un grupo de estudiantes de la institución participó en una asonada contra los funcionarios, quienes se vieron obligados a bajar de la grúa varias motocicletas.

tránsito Bucaramanga asonada.jpg
Asonada contra agentes de tránsito en Bucaramanga
// Suministrada - Gloria Ortega
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 05:40 p. m.

Un grave hecho de violencia se registró en inmediaciones de la Universidad Cooperativa de Bucaramanga, donde varios agentes de tránsito fueron agredidos mientras realizaban un operativo de control en la zona.

De acuerdo con las autoridades, un grupo de estudiantes de la institución participó en una asonada contra los funcionarios, quienes se vieron obligados a bajar de la grúa varias motocicletas que habían sido inmovilizadas. Aunque una patrulla de la Policía acudió al lugar, no fue posible controlar la multitud que arremetió contra los uniformados.

Jorge Abril, representante del sindicato de Tránsito de Bucaramanga, rechazó de manera enérgica la agresión: “En nombre de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y de los agentes de tránsito de mi ciudad, rechazamos plenamente la acción de los jóvenes frente a este proceso, que solo busca garantizar condiciones óptimas de movilidad. Ese joven que golpeó a nuestro agente se verá inmerso en una demanda penal, con penas que pueden oscilar entre 4 y 8 años de prisión”, señaló.

Abril recordó que recientemente un ciudadano fue condenado por atacar a un agente de tránsito y advirtió que estas conductas no solo afectan a los funcionarios, sino a la ciudad entera.

“Los bumangueses no podemos seguir copiando esas prácticas de odio y rabia. Invitamos a la ciudadanía a reflexionar antes de arriesgar su proyecto de vida con actos violentos que terminan en procesos judiciales”, agregó.

Las autoridades aún no se pronuncian pero se espera que adelantan las investigaciones para identificar a los responsables de la agresión.

