Autoridades investigan causas de incendio en el centro comercial La Isla de Bucaramanga

Un connato de incendio registrado en el Centro Comercial La Isla, en Bucaramanga, causó alarma entre comerciantes este fin de semana. El director de Bomberos de Bucaramanga, Diego Rodríguez, explicó que la emergencia fue controlada de manera oportuna.

"Las llamas se iniciaron en el segundo piso de un local de venta de licores y rápidamente se extendieron hacia el primero, donde se almacenaban bebidas embriagantes, lo que facilitó la propagación del fuego por la alta inflamable de los productos", señaló.

Una máquina, un oficial y cuatro unidades bomberiles atendieron la situación y en apenas tres minutos lograron sofocar las llamas, evitando que el hecho pasara a mayores.

#Atención A esta hora reportan incendio en el Centro Comercial La Isla de Bucaramanga. La emergencia comenzó en un restaurante #VocesySonidos pic.twitter.com/6IimaF3YId — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 18, 2025

“Llegamos en un tiempo de respuesta bastante aceptable y con una sola máquina logramos controlar la emergencia. Los videos en redes sociales mostraban gran magnitud, pero afortunadamente no fue necesario desplegar más recursos”, señaló.

Aunque se confirmó que no hubo personas lesionadas durante el incidente, si se registran pérdidas materiales en productos de licor de los establecimientos, lo que provocó que las llamas fueran elevadas, debido al líquido inflamable; además se deben verificar daños en la infraestructura de los locales afectados.

Las causas del incendio aún son materia de investigación, y no se descarta que se haya presentado un cortocircuito en alguno de los locales donde se propagó el incendio.

Publicidad

El director de Bomberos de Bucaramanga advirtió que gran parte de las emergencias registradas en la ciudad se deben a descuidos ciudadanos, como dejar cargadores o electrodomésticos conectados sin supervisión. Asimismo, alertó sobre la falta de mantenimiento en las instalaciones, que en varios casos ha derivado en riesgos estructurales como caídas de techos.

“Hemos tenido incendios o emergencias que pudieron evitarse. La mayoría de situaciones obedecen a descuidos o a no realizar mantenimientos eléctricos. Son acciones sencillas que pueden salvar vidas”, enfatizó Rodríguez.