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Barrancabermeja decreta ley seca y restricciones por posesión presidencial

Las medidas regirán entre el 6 y el 8 de agosto e incluyen restricciones a motocicletas, transporte de carga, parqueo y la declaratoria de alerta amarilla hospitalaria.

seguridad Barrancabermeja.jpg
Blu Radio. Seguridad Barrancabermeja //Foto: Alcaldía de Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

La Alcaldía de Barrancabermeja expidió el decreto que contempla medidas especiales de seguridad con motivo de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, prevista para este 7 de agosto. Las restricciones buscan preservar el orden público y estarán vigentes entre el 6 y el 8 de agosto en diferentes horarios.

Entre las principales disposiciones se encuentra la ley seca, que comenzará a las 6:00 de la tarde del jueves 6 de agosto y se extenderá hasta las 10:00 de la mañana del sábado 8 de agosto. Además, quedó prohibida la circulación de motocicletas con parrillero hombre durante los días 6, 7 y 8 de agosto, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del día siguiente.

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El decreto también establece restricciones para el transporte de carga desde las 7:00 de la noche del jueves 6 de agosto hasta las 10:00 de la mañana del sábado 8 de agosto. De igual forma, se prohibió el parqueo de vehículos no autorizados en los perímetros de instalaciones de la Policía, el Ejército y la Armada, así como el transporte de escombros, trasteos y pólvora durante ese mismo periodo.

Como parte del plan de contingencia, el Distrito declaró la alerta amarilla hospitalaria para fortalecer la capacidad de respuesta de la red de salud ante cualquier eventualidad. La medida contempla la disponibilidad de personal médico, infraestructura, insumos y equipos biomédicos.

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Las autoridades también anunciaron el refuerzo de los operativos de vigilancia y control con apoyo de la Fuerza Pública, los organismos de socorro y las entidades que integran el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo. Todas las acciones serán coordinadas desde un Puesto de Mando Unificado (PMU), que hará seguimiento permanente a la situación de seguridad antes, durante y después de la jornada de posesión presidencial.

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La Administración Distrital hizo un llamado a la ciudadanía para acatar las medidas establecidas en el decreto y contribuir al mantenimiento del orden público durante el fin de semana.

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