Bucaramanga rindió homenaje póstumo al senador Miguel Uribe Turbay

La noche de este lunes, 11 de agosto, Bucaramanga fue escenario de dos velatones en homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá tras un atentado perpetrado el pasado 7 de junio.

Una de las concentraciones se llevó a cabo frente a la iglesia San Laureano, mientras que la otra tuvo lugar en Cabecera, frente a la gruta de la Virgen de Fátima, donde los asistentes rezaron el santo rosario en su memoria.

"Miguel llenó de amor y esperanza a un país en peligro, y este rosario fue realizado con todo el fervor, cariño y humildad que él tenía. A María Claudia, a sus hijos y familiares, decirles que Miguel ya está junto al Padre Celestial y que siempre estará con ellos", expresó Berta Beltrán, líder de una de las velatones.

En el parque García Rovira, un grupo de amigos, líderes políticos y simpatizantes del partido Centro Democrático se unieron también en oración y guardaron un minuto de silencio por el congresista.

Miguel Uribe Turbay Foto: Centro Democrático

"Nos reunimos, como muchos santandereanos, para rechazar este magnicidio. Miguel era un hombre noble, inteligente, un profesional que dedicó muchos años de su vida a prepararse para trabajar por Colombia. Tristemente le arrebataron la vida, dejando huella en todos sus seguidores. No puede seguir reinando el odio. A su familia, que durante dos meses mantuvo la esperanza de su recuperación, les enviamos mucha fortaleza", afirmó. Cindy Castañeda, líder de mujeres en Santander.

Por su parte, Ernesto Bermúdez, asistente a la velatón, manifestó que “no se puede volver paisaje la violencia con un tinte político. Ningún padre debería enterrar a sus hijos. Situaciones como esta no deberían vivirlas ni personajes públicos ni ciudadanos del común”.

Los asistentes, en medio de velas encendidas y oraciones, coincidieron en lamentar el homicidio de Miguel Uribe Turbay y pidieron que hechos como este no se repitan, reafirmando su clamor por la paz en Colombia.

