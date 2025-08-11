Bucaramanga rindió homenaje póstumo al senador Miguel Uribe Turbay

La noche de este lunes, 11 de agosto, Bucaramanga fue escenario de dos velatones en homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá tras un atentado perpetrado el pasado 7 de junio.
Una de las concentraciones se llevó a cabo frente a la iglesia San Laureano, mientras que la otra tuvo lugar en Cabecera, frente a la gruta de la Virgen de Fátima, donde los asistentes rezaron el santo rosario en su memoria.
"Miguel llenó de amor y esperanza a un país en peligro, y este rosario fue realizado con todo el fervor, cariño y humildad que él tenía. A María Claudia, a sus hijos y familiares, decirles que Miguel ya está junto al Padre Celestial y que siempre estará con ellos", expresó Berta Beltrán, líder de una de las velatones.
En el parque García Rovira, un grupo de amigos, líderes políticos y simpatizantes del partido Centro Democrático se unieron también en oración y guardaron un minuto de silencio por el congresista.
"Nos reunimos, como muchos santandereanos, para rechazar este magnicidio. Miguel era un hombre noble, inteligente, un profesional que dedicó muchos años de su vida a prepararse para trabajar por Colombia. Tristemente le arrebataron la vida, dejando huella en todos sus seguidores. No puede seguir reinando el odio. A su familia, que durante dos meses mantuvo la esperanza de su recuperación, les enviamos mucha fortaleza", afirmó. Cindy Castañeda, líder de mujeres en Santander.
Por su parte, Ernesto Bermúdez, asistente a la velatón, manifestó que “no se puede volver paisaje la violencia con un tinte político. Ningún padre debería enterrar a sus hijos. Situaciones como esta no deberían vivirlas ni personajes públicos ni ciudadanos del común”.
Publicidad
Los asistentes, en medio de velas encendidas y oraciones, coincidieron en lamentar el homicidio de Miguel Uribe Turbay y pidieron que hechos como este no se repitan, reafirmando su clamor por la paz en Colombia.