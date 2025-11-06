Caen extorsionistas que pedían plata para devolver moto robada en Bucaramanga

En un operativo adelantado por el Gaula de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fueron capturados dos presuntos extorsionistas que exigían dinero a un ciudadano a cambio de devolverle su motocicleta, hurtada días atrás.

Los detenidos fueron identificados como Keyla Araque, alias “Morena”, y Nicolás Ruiz, alias “Pepón”. Según el reporte de las autoridades, los capturados fueron sorprendidos en flagrancia cuando recibían tres millones de pesos ($3.000.000) producto de la extorsión.

El operativo se desarrolló gracias a la denuncia oportuna de la víctima, lo que permitió al Gaula desplegar un operativo controlado que terminó con la recuperación del vehículo.

Durante la investigación, los uniformados establecieron que los capturados usaban información privilegiada, obtenida por su cercanía y vecindad con la víctima, para ejercer presión y exigir el dinero.



El Gaula de la Policía de Bucaramanga capturó a 'Morena' y 'Pepón', señalados de extorsionar a un motociclista que le habían hurtado su vehículo. Exigían $3.000.000 para devolverle la moto #MañanasBlu pic.twitter.com/zOqoACEH3q — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 6, 2025

Además, las autoridades confirmaron que ambos presentan antecedentes judiciales por hurto calificado y agravado, e incluso uno de ellos había sido procesado anteriormente por fuga de presos.

En el procedimiento se recuperó la motocicleta hurtada, se incautaron dos teléfonos celulares empleados para coordinar las extorsiones y se decomisó el dinero exigido a la víctima.

Los detenidos y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de presentarlos ante un juez de control de garantías para definir su situación jurídica.