Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Caen extorsionistas que pedían plata para devolver moto robada en Bucaramanga

En el procedimiento se recuperó la motocicleta hurtada, se incautaron dos teléfonos celulares empleados para coordinar las extorsiones y se decomisó el dinero exigido a la víctima.

