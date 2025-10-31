Cambio en la gerencia de Neomundo en Bucaramanga: Tomás León Mendoza asumirá el cargo

La junta directiva de Neomundo anunció la designación de Andrés Tomás León Mendoza como nuevo gerente general del centro de convenciones y eventos de Bucaramanga, decisión que marca el inicio de una nueva etapa para uno de los escenarios más importantes del desarrollo empresarial, cultural y científico del oriente colombiano.

León Mendoza, ingeniero industrial egresado de la Universidad Javeriana, con especialización en innovación y desarrollo de negocios, y máster en administración y dirección de empresas (MBA), asumirá oficialmente sus funciones el próximo 13 de noviembre, tras un proceso de selección en el que “su trayectoria profesional y formación académica fueron factores determinantes”, según informó la Alcaldía de Bucaramanga.

Con una amplia experiencia en los sectores público y privado, el nuevo directivo se ha desempeñado en diversos cargos de liderazgo. En el ámbito público, fue secretario de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander, además de ocupar roles como secretario de Competitividad y Productividad, director de Desarrollo Social y director de Productividad y Competitividad del departamento.

En su experiencia nacional trabajó como asesor de despacho del Ministerio de Comercio y analista de escalamiento e innovación en INNpulsa Colombia. En el sector privado, ha estado vinculado con la Clínica Foscal Internacional, consolidando así una trayectoria caracterizada por la gestión estratégica y el impulso al desarrollo regional.



La Alcaldía de Bucaramanga confirmó la designación tras la reunión de la junta directiva, máxima autoridad de Neomundo, y destacó la importancia de esta elección para fortalecer la proyección del centro de convenciones como escenario clave del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en Santander.

León Mendoza reemplazará a la comunicadora social Tatiana Pardo Peinado, quien durante tres años lideró la administración de Neomundo, período en el que la entidad multiplicó su actividad y consolidó su papel como eje de eventos empresariales y culturales en la región.

Con su llegada, se espera que Neomundo se consolide como un referente nacional en innovación, cultura y desarrollo empresarial.