Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tensión por posibles cambios en Neomundo: gremios defienden gestión y piden continuidad

Tensión por posibles cambios en Neomundo: gremios defienden gestión y piden continuidad

Más de 20 organizaciones respaldan el trabajo de la directora de Neomundo, Tatiana Pardo.

FOTO NEOMUNDO.jpg
FOTO: Centro de Convenciones de Bucaramanga- suministrada por Neomundo
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

El futuro de Neomundo, el centro de convenciones más importante del oriente colombiano, se convirtió en tema de debate tras rumores sobre posibles cambios en su dirección. Gremios y entidades del Comité Intergremial de Santander enviaron un comunicado a la Junta Directiva pidiendo preservar los avances y garantizar la continuidad de la gestión actual.

En el documento, respaldado por más de 20 organizaciones, se destacó que en los últimos tres años Neomundo pasó de ser una infraestructura subutilizada a convertirse en un polo estratégico para el turismo de negocios y eventos, generando una derrama económica superior a los $114.480 millones de pesos y un impacto en más de 1,4 millones de personas.

El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también se pronunció en redes sociales. “Ojalá la Junta Directiva de @NEOMUNDOBGA tome decisiones con rigurosidad y que permitan seguir fortaleciendo esta entidad tal como se viene haciendo. No son muchos los casos donde múltiples entidades y personas se pronuncian defendiendo la labor de funcionarios”, señaló.

Los resultados presentados por la administración de Neomundo muestran un crecimiento histórico: más de $25.735 millones de pesos en facturación acumulada entre 2022 y 2024, así como la llegada de 190.800 turistas de negocios.

El Comité Intergremial advirtió que cualquier decisión debe evitar “traumatismos que pongan en riesgo la negociación de eventos y congresos ya confirmados para 2026 y 2027”, y pidió que el centro continúe bajo la dirección de un profesional con experiencia en turismo de reuniones.

FOTO RESULTADOS NEOMUNDO.jpg

La tensión alrededor de Neomundo refleja la importancia estratégica que ha adquirido el complejo para el posicionamiento de Bucaramanga en el mapa nacional de convenciones, donde compite con ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena.

