Demandan licencia ambiental de proyecto de explotación de carbón en La Paz, Santander

El representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad con solicitud de medidas cautelares contra la licencia ambiental otorgada a la empresa Zurich International Trading para la explotación de carbón en el municipio de La Paz.

El congresista dice que con la acción judicial busca frenar un proyecto que ha generado polémica en la región, no solo por el reciente intento de ingreso de la empresa acompañado por el Ejército Nacional, sino también por presuntas irregularidades de origen en el licenciamiento, otorgado en 2014 por la Corporación Autónoma de Santander (CAS).

“El Estudio de Impacto Ambiental que sirvió de base para la licencia ambiental fue hecho con normas derogadas. Es un error garrafal: no tiene caracterización socioeconómica del área de influencia, no establece la zonificación ambiental que define dónde se puede y dónde no se puede hacer minería, y tampoco incluye una evaluación económica de los impactos. Sin esos tres elementos, la licencia es ilegal e inviable”, señaló Avendaño.

El congresista también cuestionó a los protagonistas del proceso. Recordó que, “en el momento del licenciamiento, uno de los principales dueños del título minero era Ricardo Vanegas Sierra, condenado por minería ilegal y construcción en zona protegida en Bogotá, y que la autorización fue firmada por Flor María Rangel, entonces directora de la CAS, hoy condenada por corrupción”.



La demanda también solicita que se decrete la suspensión inmediata de los efectos de la resolución que otorgó la licencia. Avendaño recordó que, en un proceso anterior, logró frenar el proyecto minero de la empresa COLCCO en Santander.

“Estamos frente a un licenciamiento hecho a la medida de los intereses privados, no de la ley. Por eso pedimos medidas cautelares inmediatas: no se puede permitir que este proyecto avance ni un paso más mientras se decide de fondo la nulidad”, puntualizó.