Revelan que intoxicación de cuatro niños en Soledad, Atlántico, fue por marihuana

No fue simplemente un brownie o un viejo pudín guardado hace varias semanas en la nevera de su casa lo que les provocó un severo cuadro de intoxicación a cuatro niños en el municipio de Soledad, Atlántico, pues los exámenes de toxicología practicados a los menores fueron más allá y revelaron que esa pequeña torta, que todos consumieron, no estaba precisamente vencida, sino contaminada con marihuana.

Los niños, cuyas edades oscilan entre los 5 y 10 años, sufrieron vómitos y malestar general momentos después de comer el brownie, por lo que fueron llevados de urgencia al puesto de salud Las Misericordias y, de ahí, debieron ser remitidos a un centro de mayor complejidad, donde les practicaron una serie de exámenes que finalmente confirmaron la sustancia que los intoxicó.

El resultado lo confirmó el mismo secretario de salud de Soledad, Edinson Barrera, quien aseguró que desde su despacho a dado traslado a los entes pertinentes para que se aclare lo sucedido y se proteja los derechos de los menores.

"Lastimosamente los niños dieron positivo para cannabinoides, que es lo que popularmente conocemos como marihuana. Los niños tenían hambre, pidieron comida y el cuidador no sabía la composición de este alimento ni qué tenía, solo fue la idea de alimentar a estos niños, pero lastimosamente les generó el cuadro clínico de intoxicación", dijo el funcionario.



Los niños, después de un par de días hospitalizados, finalmente lograron recuperarse, fueron dados de alta y entregados a su núcleo familiar; sin embargo, estos cuentan con el acompañamiento del ICBF que se apersonó del caso y le hace seguimiento ante las alarmas que enciende el hecho.

Desde la Secretaría de Salud de Soledad se informó que las enfermedades transmitidas por alimentos se han reducido este año en un 20 % con respecto al año anterior, siendo la mayoría de los casos asociados a queso y lácteos.