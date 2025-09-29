Ataque de hombres armados en una fiesta deja un muerto y dos heridos en Soledad

La noche del domingo, el sonido de la música que amenizaba una fiesta en el barrio Villa Lozano, del municipio de Soledad, se mezcló con las detonaciones de varios disparos que llegaron haciendo dos hombres armados contra varios de los que departían en el inmueble ubicado en la diagonal 51ª con la carrera 16B.

La incursión de los delincuentes armados dejó un hombre de 41 años muerto y a dos personas más heridas, entre ellas un adolescente de 17 años quienes fueron trasladas a la clínica Salud Total de Soledad.

La víctima mortal es Juan José González Cabarcas, a quien los delincuentes le propinaron cinco disparos, la mayoría de ellos en el pecho. Uno de los heridos es un electricista de 27 años identificado como Kevin Jesús Pedroza Caballero, y quién fue alcanzado por una bala en el cuello.

Autoridades investigan si este ataque obedece a un ajuste de cuentas entre pandillas del sector, debido a que el adolescente herido, al parecer hacía parte una pandilla tira piedras y estaba amenazado. Incluso, la Policía logró recolectar testimonios que indican que el menor, unos 20 minutos antes del atentado, sostuvo una riña con un par de mellizos, al parecer también menores de edad, en medio de lo que sería una disputa por el cruce de las líneas imaginarias que las pandillas han trazado en el barrio.



La Policía revisa cámaras de seguridad instaladas en el sector, donde habrían quedado registrados los autores del atentado.



Otra víctima en Barranquilla

A las 3 de la madrugada de este lunes, delincuentes acabaron con la vida de Juan Carlos Hurtado Blanco, de 30 años, quien hasta hace tres meses se había ganado la vida como conductor de una empresa de buses urbanos.

El atentado ocurrió en la calle 99 con la carrera 1 sur del barrio Villa San Carlos, de Barranquilla.

Habitantes del sector señalan que escucharon las detonaciones y al salir a mirar, encontraron el cadáver de Calos tendido en plena vía pública.

Publicidad

La víctima fue ultimada de tres disparos en la cabeza. Esta persona, según los registros de la Policía, tenía una anotación por el delito de porte ilegal de arma de fuego, otra por lesiones personales culposas y violencia intrafamiliar.

Allegados a la víctima informaron a las autoridades que Juan Carlos tenía pocos días de haber llegado a Barranquilla, tras haber estado un tiempo en la ciudad de Bogotá, a dónde esperaba regresar esta semana. Su familia dice desconocer si tenía problemas o amenazas.