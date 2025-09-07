Camioneta de alta gama embistió a motociclistas en Floridablanca: murió joven de 25 años

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la noche de este sábado en la Transversal del Bosque, en Floridablanca, dejó como saldo la muerte de un motociclista y varias personas heridas.

De acuerdo con las autoridades, el siniestro se produjo cuando un motociclista perdió el control y cayó en la vía. En ese momento, otros conductores de motos y una camioneta se detuvieron para auxiliarlo. Sin embargo, mientras prestaban ayuda, otra camioneta llegó al lugar a alta velocidad y arrolló a las personas que estaban sobre la vía.

La víctima fatal fue identificada como Anderson Báez Mendoza, de 25 años, quien fue arrastrado por más de 500 metros. Otros lesionados fueron trasladados al Hospital Internacional de Colombia y a la Clínica La Riviera, donde permanecen bajo observación médica.

Imagen de las autoridades. Fatal accidente en Floridablanca, conductor de la camioneta arrolló varias motos

Según explicó Jahir Andrés Castellanos Prada, director de Tránsito de Floridablanca, la camioneta involucrada, una Toyota Fortuner de placas LYL 803 de Cota (Cundinamarca), quedó abandonada sobre el separador de la vía con una moto atrapada debajo.

Testigos aseguraron que el conductor descendió del vehículo y huyó en sentido contrario; incluso, un taxista que pasaba no lo quiso dejar subir al carro, presuntamente porque se encontraba en estado de embriaguez.

“Un ciudadano se cayó de la moto. Varios motociclistas y un vehículo pararon a ayudarlo. Cuando una camioneta blanca pasó por el sitio, embistió a quienes estaban allí. Uno de los motociclistas fue arrastrado hasta chocar contra el separador de la vía”, señaló Castellanos.

Los hechos ocurrieron frente a la estación de Bomberos de Floridablanca y, de acuerdo con los reportes, cinco motocicletas y dos camionetas estuvieron involucradas en el siniestro. Todos los vehículos fueron inmovilizados y puestos a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones.

El director de Tránsito, Jahir Andrés Castellanos, confirmó que se abrió una investigación por homicidio culposo y lesiones personales. Explicó que, para que el proceso avance, los afectados deberán interponer las respectivas denuncias ante la Fiscalía, entidad que ya adelanta la recolección de material probatorio y la inspección técnica del caso.

La Policía revisa las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero del conductor que abandonó el vehículo.