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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a docente señalado de delitos sexuales contra una menor en Santander

Capturan a docente señalado de delitos sexuales contra una menor en Santander

El hombre, de 42 años, fue detenido en Lebrija y enviado a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías.

FOTO PROFESOR CAPTURADO ABUSO - SANTANDER.jpg
FOTO: Capturado profesor por presunto abuso sexual en Santander- Suministrada por Policía de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Un docente de 42 años fue capturado en Lebrija, Santander, por orden judicial, como presunto responsable de delitos sexuales contra una menor de 14 años en hechos ocurridos en zona rural de Sabana de Torres durante 2024.

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La captura fue realizada por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía en el barrio Centro de Lebrija. El hombre, natural de Bucaramanga, era requerido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sabana de Torres por los presuntos delitos de acceso carnal violento agravado y actos sexuales con menor de 14 años.

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"Según la investigación, el procesado habría utilizado su condición de docente y la cercanía que tenía con la menor para, presuntamente, cometer las conductas por las que es investigado", dijo el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Tercera Seccional CAIVAS de Barrancabermeja para su respectivo proceso de judicialización. Durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía señaló que continuará adelantando acciones contra los delitos que afectan la integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes.

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Las autoridades recordaron que cualquier situación que ponga en riesgo a un menor puede ser reportada a la línea de emergencia 123, la línea 141 del ICBF o la línea Púrpura 155, bajo reserva de la identidad del denunciante.

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