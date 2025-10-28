Capturan a dos hombres por extorsionar a un funcionario judicial en Floridablanca

El Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó en flagrancia a dos hombres señalados de extorsionar a un funcionario de la rama judicial en Floridablanca. Los detenidos fueron identificados como Jesús Morón, alias ‘Coste’, de 23 años, y Eduardo Morón, alias ‘Tatto’, de 22 años.

La operación se llevó a cabo en el parque principal del municipio, donde los presuntos extorsionistas fueron sorprendidos cuando recibían $8.000.000 que le habrían exigido a la víctima a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

De acuerdo con el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los capturados se hacían pasar por prestamistas, pero utilizaban la violencia y la intimidación contra quienes no podían cumplir con los pagos.

“Eran prestamistas, pero aquellas personas que no podían cumplir con los pagos eran objeto de intimidaciones, amenazas y daños a sus bienes. Cobraban intereses muy elevados, una verdadera usura. Uno de los afectados era una persona de la rama judicial a quien le exigían ocho millones de pesos para no atentar contra su integridad y la de su familia”, explicó el oficial.



Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de extorsión.