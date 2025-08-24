Capturan a hombre acusado de abusar de menor mientras la transportaba en moto en Bucaramanga

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Cristian Julián Vega, presuntamente implicado en el abuso sexual de una menor de 16 años en Bucaramanga (Santander), ocurrido el 24 de julio de 2024.

Según la investigación, Vega se habría ofrecido a transportar a la joven en una motocicleta. Durante el recorrido, se presume que desvió la ruta para llevarla a un lugar solitario, donde al parecer la sometió por la fuerza con fines sexuales.

La Fiscalía de la Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Santander imputó al hombre como posible responsable del delito de acceso carnal violento. La Sijín de la Policía Nacional capturó a Vega en Bucaramanga y, además, le incautó la motocicleta que habría usado para cometer el delito.

Este es el momento de la captura de un mototaxista en Bucaramanga, señalado de abusar de una menor de 16 años cuando la transportaba. Según la investigación de la Fiscalía, el hombre se desvió de la ruta para agredirla sexualmente. #VocesySonidos pic.twitter.com/g7HCdNn8wY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 24, 2025

Este caso resalta la importancia de extremar precauciones al abordar motos o transportes de particulares, especialmente para menores y personas vulnerables.

Las autoridades piden a padres de familia evitar utilizar estas prácticas para transporte de sus hijos y llegado al caso tener en cuenta varias recomendaciones de seguridad.

Enfatizaron la importancia de extremar precauciones antes de abordar un vehículo de transporte solicitado por plataformas digitales. Recomiendan verificar siempre la identidad del conductor antes de subir a la moto, no aceptar traslados de desconocidos en especial de personas que suelen esperar en esquinas de las vías, compartir la ubicación y la ruta con familiares o amigos y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a la Policía Nacional.

Así mismo hicieron un llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso y proteger en cualquier momento la integridad de los niños, niñas y adolescentes, para prevenir situaciones de riesgo similares.