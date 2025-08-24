Publicidad

Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Capturan a hombre acusado de abusar de menor mientras la transportaba en moto en Bucaramanga

Capturan a hombre acusado de abusar de menor mientras la transportaba en moto en Bucaramanga

El hombre fue enviado a prisión mientras avanzan las investigaciones. El hecho pone en foco la vulnerabilidad de niños y adolescentes en contextos de transporte informal.

Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: agosto 24, 2025 09:40 a. m.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Cristian Julián Vega, presuntamente implicado en el abuso sexual de una menor de 16 años en Bucaramanga (Santander), ocurrido el 24 de julio de 2024.

Según la investigación, Vega se habría ofrecido a transportar a la joven en una motocicleta. Durante el recorrido, se presume que desvió la ruta para llevarla a un lugar solitario, donde al parecer la sometió por la fuerza con fines sexuales.

La Fiscalía de la Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Santander imputó al hombre como posible responsable del delito de acceso carnal violento. La Sijín de la Policía Nacional capturó a Vega en Bucaramanga y, además, le incautó la motocicleta que habría usado para cometer el delito.

Este caso resalta la importancia de extremar precauciones al abordar motos o transportes de particulares, especialmente para menores y personas vulnerables.

Las autoridades piden a padres de familia evitar utilizar estas prácticas para transporte de sus hijos y llegado al caso tener en cuenta varias recomendaciones de seguridad.

Enfatizaron la importancia de extremar precauciones antes de abordar un vehículo de transporte solicitado por plataformas digitales. Recomiendan verificar siempre la identidad del conductor antes de subir a la moto, no aceptar traslados de desconocidos en especial de personas que suelen esperar en esquinas de las vías, compartir la ubicación y la ruta con familiares o amigos y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a la Policía Nacional.

Así mismo hicieron un llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso y proteger en cualquier momento la integridad de los niños, niñas y adolescentes, para prevenir situaciones de riesgo similares.

