Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armada Nacional
Flotilla rumbo a Gaza
Nueva EPS
Colombia en el Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan en Cali a dos hombres por ataque armado durante ferias en Vélez, Santander

Capturan en Cali a dos hombres por ataque armado durante ferias en Vélez, Santander

Los hombres estarían implicados en los hechos registrados el pasado 3 de agosto de 2025, cuando tres personas resultaron heridas con arma de fuego a la salida de un evento público en Vélez.

Capturados homicidio Vélez.jpeg
Capturados por intento de homicidio en Vélez, Santander
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 06:49 a. m.

En un operativo adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en Cali dos hombres de 20 y 25 años, señalados como presuntos responsables de un ataque con arma de fuego ocurrido en el municipio de Vélez, Santander.

De acuerdo con el informe oficial, las detenciones se realizaron en los barrios Alfonso López y Potrero Grande de la capital del Valle del Cauca, tras una diligencia de allanamiento y registro y una captura en vía pública. Las órdenes judiciales fueron emitidas por el Juzgado Segundo Seccional de Vélez.

Las investigaciones señalan que los detenidos estarían implicados en los hechos registrados el pasado 3 de agosto de 2025, cuando tres personas resultaron heridas con arma de fuego a la salida de un evento público en Vélez.

El esclarecimiento de este caso fue posible gracias a un trabajo investigativo que incluyó entrevistas a víctimas y testigos, la revisión de más de 20 cámaras de seguridad y análisis en bases de datos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que presentará el caso ante un juez de control de garantías para definir su situación jurídica.

“Este resultado es producto del trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y del apoyo decidido de la ciudadanía. Nuestro compromiso es seguir avanzando en la protección de la vida, garantizando la seguridad y la tranquilidad de todos los santandereanos”, afirmó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Homicidios

Seguridad ciudadana

Blu Radio

Noticias de hoy