Capturan en Cali a dos hombres por ataque armado durante ferias en Vélez, Santander

En un operativo adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en Cali dos hombres de 20 y 25 años, señalados como presuntos responsables de un ataque con arma de fuego ocurrido en el municipio de Vélez, Santander.

De acuerdo con el informe oficial, las detenciones se realizaron en los barrios Alfonso López y Potrero Grande de la capital del Valle del Cauca, tras una diligencia de allanamiento y registro y una captura en vía pública. Las órdenes judiciales fueron emitidas por el Juzgado Segundo Seccional de Vélez.

Las investigaciones señalan que los detenidos estarían implicados en los hechos registrados el pasado 3 de agosto de 2025, cuando tres personas resultaron heridas con arma de fuego a la salida de un evento público en Vélez.

El esclarecimiento de este caso fue posible gracias a un trabajo investigativo que incluyó entrevistas a víctimas y testigos, la revisión de más de 20 cámaras de seguridad y análisis en bases de datos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que presentará el caso ante un juez de control de garantías para definir su situación jurídica.

“Este resultado es producto del trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y del apoyo decidido de la ciudadanía. Nuestro compromiso es seguir avanzando en la protección de la vida, garantizando la seguridad y la tranquilidad de todos los santandereanos”, afirmó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.