Capturan en Málaga, Santander, a presunto responsable de violento robo a supermercado

Las labores de policía judicial permitieron la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, los cuales fueron determinantes para que un juez ordenara su captura.

