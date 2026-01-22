Capturan en Málaga, Santander, a presunto responsable de violento robo a supermercado

En el municipio de Málaga, Santander, fue capturado un hombre señalado de participar en un asalto armado a un establecimiento comercial tipo D1, ocurrido en octubre de 2025. El procedimiento fue adelantado por personal de la Seccional de Investigación Criminal y de Inteligencia Policial, en articulación con la Fiscalía General de la Nación.

La captura se efectuó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Andrés, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, además de hurto calificado y agravado.

De acuerdo con las autoridades, los hechos que motivaron la orden de captura se remontan al 12 de octubre de 2025, cuando el hoy capturado, presuntamente, ingresó a una tienda D1, intimidó con un arma de fuego a la cajera y hurtó aproximadamente dos millones de pesos. Tras cometer el robo, el sujeto habría huido del lugar en un vehículo.



Las labores de policía judicial permitieron la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, los cuales fueron determinantes para que un juez ordenara su captura. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.