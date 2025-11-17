Cárcel para dos señalados de matar a un joven en medio de un hurto en Piedecuesta

Dos hombres identificados como Raúl Alberto Rondón Niño y Stevenson Carreño Ortiz fueron enviados a prisión por orden de un juez de control de garantías, tras ser señalados por la Fiscalía como presuntos responsables del homicidio de Alexis Exneyder Céspedes Niño, de 25 años, ocurrido el pasado sábado en Piedecuesta.

El crimen se registró hacia las 11:15 de la noche del 15 de noviembre en el establecimiento La Bebeta, en el barrio San Silvestre.

Según el expediente, la hermana de la víctima se percató del hurto de su bolso y, al salir a verificar, el grupo observó a dos hombres caminando con el objeto en su poder. Al reclamarles, estos reaccionaron de forma violenta.

Testigos aseguraron que los capturados sacaron armas cortopunzantes para intimidar a los presentes.



En ese momento, uno de ellos atacó directamente a Alexis Céspedes, propinándole varias heridas con arma blanca, mientras el segundo sujeto amenazaba al resto del grupo para impedir que intervinieran.

La víctima fue trasladada al Hospital Local de Piedecuesta, donde ingresó sin signos vitales. El reporte médico confirmó al menos cinco heridas, incluida una lesión profunda en el cuello que resultó mortal.

Gracias a la rápida reacción de la comunidad y la Policía, Rondón Niño y Carreño Ortiz, de 30 y 33 años, este último con anotaciones por violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno, fueron capturados en las inmediaciones del lugar.

Publicidad

Durante la audiencia, ambos procesados no aceptaron los cargos.

No obstante, debido a la gravedad de los hechos y al material probatorio, el juez decidió imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza la investigación por homicidio

La víctima habría recibido cinco puñaladas, cuando alcanzó a los presuntos ladrones en el barrio San Silvestre, donde la comunidad vienen denunciando fronteras invisibles.