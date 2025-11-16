En vivo
Tres muertes en 72 horas revelan el aterrador control de las "fronteras invisibles" en Piedecuesta

Tres muertes en 72 horas revelan el aterrador control de las “fronteras invisibles” en Piedecuesta

Enfrentamientos con machetes, armas de fuego y escopetas artesanales dejan tres jóvenes asesinados en Piedecuesta y exponen el avance de las “fronteras invisibles” que deja temor entre los habitantes del barrio San Silvestre.

Fronteras invisibles tienen en zozobra a los habitantes de Piedecuesta.jpg
Imagen capturada de video de redes. Fronteras invisibles tienen en zozobra a los habitantes de Piedecuesta
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 16 de nov, 2025

