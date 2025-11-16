Tres muertes en 72 horas revelan el aterrador control de las “fronteras invisibles” en Piedecuesta

La violencia en el sector sur de Piedecuesta, Santander, llegó a un punto crítico,pues tres jóvenes han sido asesinados en menos de 72 horas en medio de enfrentamientos entre grupos que se disputan el control territorial, según denuncias de la comunidad y del Ministerio Público.

El caso más reciente ocurrió en la noche del sábado en la calle 16A del barrio San Silvestre, donde un hombre fue atacado con cuchillo cerca de un establecimiento comercial conocido como La Bebeta. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, murió minutos después por la gravedad de sus heridas.

Este homicidio se suma a otros hechos violentos registrados en el mismo sector, donde las llamadas “fronteras invisibles” mantienen en zozobra a los habitantes. Los enfrentamientos a machete, piedras y armas de fuego se han vuelto frecuentes en horas de la noche, sin presencia permanente de la fuerza pública. En videso compartidos en redes sociales se evidencia cómo hasta taxistas quedan en medio de los enfrentamientos.

Una joven que salía de un velorio murió en medio de un enfrentamiento de un grupo de jóvenes en Piedecuesta, Santander, quienes con machete y escopeta se enfrentaron en plena vía pública. #VocesySonidos pic.twitter.com/PzX5DG9GQT — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 16, 2025

Entre las víctimas está Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de 19 años. Testigos aseguran que la joven salía del velorio de otro muchacho asesinado días antes cuando ella y su hermano fueron interceptados por varios hombres armados que se movilizaban en motocicletas.



Los agresores increparon al joven y uno de ellos le apuntó con una escopeta artesanal. Yulieth se interpuso para defender a su hermano y recibió dos disparos que le causaron la muerte. En el ataque también resultó herida otra persona.

El personero del municipio, Fredy Alberto Gómez López, confirmó que fue convocado un consejo de seguridad extraordinario ante la escalada de homicidios.

“Hay preocupación en nuestro municipio por el incremento de homicidios en jóvenes presuntamente vinculados a redes del narcotráfico. El asesinato de una joven llama la atención del Ministerio Público. Solicitaremos una estrategia para revisar cada uno de los casos que involucran a personas tan jóvenes”, afirmó.

Habitantes del barrio San Silvestre aseguran que los ataques ocurren a cualquier hora del día por lo que temen ser victimas en medio de los enfrentamientos.

Pese a los insistentes intentos de Blu Radio, la Policía no ha entregado una versión oficial sobre esta racha de violencia que mantiene en alerta máxima al municipio.