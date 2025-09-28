En vivo
Cierran el patio 3 de la cárcel Modelo de Bucaramanga por brote de varicela

La Secretaría de Salud confirmó el cierre del pabellón 3 tras detectar casos de varicela; en total, 4 patios permanecen restringidos por problemas de salud.

Cárcel Modelo de Bucaramanga
Cárcel Modelo de Bucaramanga.
Foto: Suministrada
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

La crisis sanitaria en la cárcel Modelo de Bucaramanga sigue empeorando. La Secretaría de Salud ordenó el cierre del patio 3 tras confirmar un brote de varicela, lo que eleva a cuatro los pabellones restringidos dentro del penal.

La medida implica que los internos de este patio no podrán recibir visitas hasta nuevo aviso y que no se permitirá el ingreso de más reclusos en los pabellones 2, 3, 4 y 6, donde ya se habían detectado problemas similares de salud pública.

Según cifras oficiales, la cárcel alberga actualmente 2.216 internos, pese a que su capacidad es de apenas 1.247. Esto significa un hacinamiento del 77,7 %, una condición que, según defensores de derechos humanos como Hernando Mantilla, facilita la propagación de enfermedades como tuberculosis y varicela, hoy presentes en el establecimiento.

Cárcel Modelo de Bucaramanga
Cárcel Modelo de Bucaramanga.
Foto: Suministrada

La Secretaría de Salud señaló que la decisión busca contener los riesgos de contagio tanto entre los privados de la libertad como en el personal penitenciario, aunque reconoció que el hacinamiento y la falta de condiciones higiénicas son problemas estructurales que requieren una intervención de fondo del Gobierno Nacional.

