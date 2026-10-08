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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a 20 años a dos hombres por intento de homicidio en Floridablanca

Condenan a 20 años a dos hombres por intento de homicidio en Floridablanca

Roberto Carlos Hernández y Edulio Forero Sierra fueron hallados responsables de disparar contra dos hombres en inmediaciones de un billar, en hechos ocurridos en febrero de 2025.

Sentencia Juez-condena.
Sentencia Juez-condena. Fotografía tomada de magnific.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Un juez de conocimiento condenó a 20 años y 8 meses de prisión a dos hombres señalados de participar en un ataque con arma de fuego contra dos personas en el barrio La Cumbre, en Floridablanca, Santander.

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Los condenados son: Roberto Carlos Hernández, de 26 años, y Edulio Forero Sierra, de 41, quienes fueron encontrados responsables de los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones, ambas conductas agravadas.

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De acuerdo con las pruebas presentadas durante el proceso por la Fiscalía, los hechos ocurrieron en febrero de 2025, cuando los dos hombres se movilizaban en una motocicleta. Forero Sierra iba como conductor y Hernández como parrillero.

Al llegar a inmediaciones de un billar ubicado en el barrio La Cumbre, los ahora condenados habrían atacado con un arma de fuego a dos hombres que se encontraban en el sector. Las víctimas resultaron gravemente heridas como consecuencia de los disparos.

La investigación permitió establecer la participación de los dos hombres en el ataque y, tras el proceso judicial, el juez determinó su responsabilidad penal y les impuso la pena.

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Además, el despacho judicial negó cualquier beneficio a los sentenciados, por lo que deberán cumplir la condena en un centro penitenciario.

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Roberto Carlos Hernández y Edulio Forero Sierra permanecen privados de la libertad desde diciembre de 2025, cuando fueron capturados en medio de la investigación por estos hechos.

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