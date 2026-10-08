Uno de los capturados por asesinato de comerciante en Barbosa aceptó cargos

Uno de los dos hombres capturados por el homicidio de comerciante Yesid Camacho en Barbosa, Santander, aceptó los cargos que le fueron imputados, mientras que el otro decidió no aceptarlos. El atentado sicarial dejó además una mujer muerta y a su hermana herida por balas perdidas.

El presunto autor material, Anderson Hidaldo, de 21 años, fue ubicado y capturado en zona rural de Vélez, mientras que su acompañante, Janer Vargas, de 20 años, fue detenido en el municipio de Guavatá, informó la Policía.

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La reacción de las autoridades permitió la captura de dos hombres señalados de participar en el homicidio de un comerciante registrado en Barbosa. La operación fue posible tras la activación del Plan Candado y el trabajo conjunto de unidades de Investigación Criminal, Inteligencia, GAULA, Ejército Nacional y la Fiscalía.

🚨¡EN MENOS DE 12 HORAS, ESCLARECIMOS DOBLE HOMICIDIO EN BARBOSA!



Capturamos a 2 presuntos responsables: el autor material, en Vélez, y su acompañante, en Guavatá.



🔫 Incautamos un revólver y recuperamos la motocicleta hurtada utilizada en el crimen.#DiosYPatria 🇨🇴 pic.twitter.com/SDJSFGk0nc — Departamento de Policía Santander (@PoliciaStander) October 6, 2026

Durante el procedimiento fue incautado un revólver calibre 38 y recuperada una motocicleta que, según la investigación, habría sido hurtada y utilizada para cometer el crimen.



De acuerdo con las autoridades, los dos hombres se habrían hospedado en hoteles de la zona y presuntamente recibieron una suma de dinero para ejecutar el homicidio.

El ataque también dejó una víctima mortal que no estaba relacionada directamente con el hecho. Una mujer murió tras ser alcanzada por una bala perdida, mientras que su hermana resultó herida.

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Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y enfrentan investigaciones por los delitos de homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y hurto.

Judicializados dos capturados por el ataque sicarial en Barbosa, Santander, en el que fueron asesinados Yesid Camacho Torres y Margot Pacheco Lagos. Según la Policía, el caso fue esclarecido en menos de 24 horas. Los señalados quedaron a disposición de la Fiscalía #MañanasBlu pic.twitter.com/hZHOyXiWkZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 7, 2026

Durante las audiencias preliminares, uno de los procesados aceptó los cargos, mientras que el segundo no los aceptó. Será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de cada uno de los señalados.

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El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, aseguró que la institución mantendrá las acciones para enfrentar los hechos violentos en el departamento.