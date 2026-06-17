Condenan a hombre por amenazar a joven que no aceptó encuentro sexual en Santander

Un juez de conocimiento condenó a 14 años y un mes de prisión a Yefferson Rico Campos por inducir y hostigar a un menor de edad con fines sexuales en el municipio de Lebrija, Santander.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que lo responsabilizan de los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y constreñimiento ilegal.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2025 en el barrio Betania de Lebrija. Allí, “el hoy condenado abordó a un adolescente de 16 años y le ofreció dinero para sostener un encuentro sexual, propuesta que fue rechazada por la víctima”, señaló la Fiscalía.

El ente investigador indicó que, pese a la negativa del menor, Rico Campos continuó insistiendo y hostigándolo. Además, lo esperaba a la salida de la institución educativa donde estudiaba y lo amenazó de muerte por no aceptar sus ofrecimientos.



Con base en las evidencias recolectadas durante el proceso, el juez emitió sentencia condenatoria y le impuso una pena de 14 años y un mes de prisión.

La Fiscalía destacó que este fallo judicial representa un avance en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a conductas de explotación y violencia sexual.