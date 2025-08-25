Publicidad

Santanderes  / Confirman visita de Petro a Bucaramanga: estas vías estarán cerradas

Confirman visita de Petro a Bucaramanga: estas vías estarán cerradas

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga señaló que por el evento presidencial se presentarán cierres en el centro de la ciudad.

Presidente Petro en Tierralta, Córdoba
Presidente Petro en Tierralta, Córdoba.
Foto: Presidencia - Ovidio González
Redacción BLU Radio
|
agosto 25, 2025 06:43 a. m.

El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de “Dignidad Mayor”, una estrategia social dirigida a fortalecer la atención y el apoyo económico a los adultos mayores en Colombia.

Según informó la Presidencia, esta política amplía la cobertura del programa Colombia Mayor, incrementa el monto del subsidio y busca llegar a más de tres millones de beneficiarios en todo el territorio nacional.

El lanzamiento se realizará en la Plazoleta Luis Carlos Galán, el próximo viernes 29 de agosto con ingreso habilitado desde las 11:00 de la mañana.

Según la información oficial entregada desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro estaría sobre las 2:00 p.m., sin embargo, la hora de llegada del mandatario se podría demorar.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga anunció un robusto dispositivo de seguridad para blindar el evento ante alteraciones del orden público.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga señaló que por el evento presidencial se presentarán cierres en el centro de la ciudad, especialmente en inmediaciones de la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander.

