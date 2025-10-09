Conozca los cierres viales para este domingo en Bucaramanga por Media Maratón FCV

Todo está listo para la edición número 22 de la Media Maratón de Bucaramanga FCV, que se correrá este domingo 12 de octubre y reunirá a más de 50.000 participantes entre atletas élite y aficionados. Para garantizar la seguridad de los deportistas y mantener la fluidez del tráfico, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha dispuesto un amplio plan de movilidad que incluye varios cierres viales y rutas alternas.

El primer cierre se realizará desde las 9:00 p.m. del sábado 11 de octubre, entre la Avenida González Valencia y la Calle 40, sobre la Carrera 27, para adelantar los trabajos de montaje del evento.

El domingo, desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., estarán vigentes los cierres en los principales corredores viales del centro y oriente de la ciudad:



Carrera 27: cierre total entre las avenidas La Rosita y González Valencia.

cierre total entre las avenidas La Rosita y González Valencia. Carrera 33: cerrada en sentido norte–sur entre las calles 32 y 56.

cerrada en sentido norte–sur entre las calles 32 y 56. Puente de la Novena: inhabilitado en sentido sur–norte, desde la calle 55 (barrio Mutis) hasta la calle 45.

inhabilitado en sentido sur–norte, desde la calle 55 (barrio Mutis) hasta la calle 45. Calle 45: cerrada entre la carrera 9ª y el cruce conocido como Siete Bocas .

cerrada entre la carrera 9ª y el cruce conocido como . Avenida La Rosita: cerrada desde Siete Bocas hasta la carrera 27.

Durante la jornada se realizarán tres competencias: la prueba principal de 21 kilómetros iniciará a las 6:30 a.m., seguida de la 10.5K a las 7:45 a.m. y la 5K a las 8:45 a.m.

Según Mariela Sánchez Aguirre, gerente de Gestión Social de la FCV, el dispositivo operativo contará con más de 800 personas, entre agentes de tránsito, Policía Metropolitana, Ejército Nacional, personal logístico y equipos médicos.



“Agradecemos la colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de este evento deportivo, que promueve el bienestar, la convivencia y la economía local. Invitamos a disfrutar de la carrera, usar transporte público o caminar si viven cerca, y planificar sus desplazamientos para evitar contratiempos”, indicó Sánchez Aguirre.

Rutas alternas recomendadas

La Dirección de Tránsito sugiere a los conductores tener en cuenta las siguientes vías:



De sur a norte: calzada oriental de la carrera 33 o la carrera 36.

calzada oriental de la carrera 33 o la carrera 36. De norte a sur: Avenida Quebrada Seca hacia la carrera 9ª y Viaducto Provincial; también el Anillo Vial y la calle 105 hasta el puente El Bueno.

Avenida Quebrada Seca hacia la carrera 9ª y Viaducto Provincial; también el Anillo Vial y la calle 105 hasta el puente El Bueno. De oriente a occidente: calle 14.

calle 14. De occidente a oriente: calzada sur de la calle 56, entre la avenida Los Búcaros y la carrera 36.

Los vehículos de carga pesada que ingresen desde Cúcuta deberán circular por la carrera 33 y tomar la calle 14, mientras que los que lleguen desde el norte podrán hacerlo a través del romboy de San Francisco.