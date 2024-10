Consejo de Estado definirá nulidad electoral contra el gobernador de Santander

En próximos días el magistrado del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, fijará la fecha para dar a conocer el fallo de una demanda de nulidad electoral que afronta en este momento el gobernador de Santander, Juvenal Díaz .

La demanda fue interpuesta por el senador Fabián Diaz al considerar que el gobernador Díaz Mateus violó las normas electorales tras apoyar a candidatos a la Asamblea de Santander que no eran del grupo significativo de ciudadano ‘Es Tiempo’, por el cual inscribió su candidatura.

El congresista demando al gobernador de Santander, porque apareció en redes sociales apoyando a candidatos de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical que aspiraban a la Asamblea.

“En caso de querer apoyar a candidatos para la Asamblea del departamento de Santander, dicho acuerdo debió realizarse de tal forma que, tanto para la elección de Gobernador como para la elección de diputados de la Asamblea de Santander, debieron haberse inscrito en una lista única, conformada por todos los partidos pertenecientes al acuerdo de Juvenal Díaz”, dice la demanda interpuesta por el senador Fabián Díaz.

Blu Radio conoció un concepto de la Procuraduría General de la Nación sobre este proceso de nulidad electoral contra el gobernador de Santander donde pide negar las pretensiones del demandante.

“De acuerdo con el análisis de los fundamentos fácticos de la solicitud, al igual que con el material probatorio debidamente incorporado, en respuesta al problema jurídico se obtiene que Juvenal Díaz Mateus no incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo consagrada en los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011, toda vez que no logra acreditarse la confluencia total de los elementos que configuran la prohibición legal, en particular, el concerniente al elemento modal de la conducta, como lo ha desarrollado la jurisprudencia de la Sala Electoral, y comparte el Ministerio Público, por lo que esta Agencia solicitará negar las pretensiones de la demanda”, dice el documento de la Procuraduría en poder de Blu Radio.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a través de su cuenta de X afirmó que ha sufrido “un hostigamiento permanente” del senador Fabián Díaz.

“El hostigamiento permanente de este senador pasa de lo público a lo personal. Quieren ganar en la mesa lo que perdieron por amplio margen en las urnas. Salí del Ejército y en 8 meses los derrote para la gobernación, la verdad sin emplearme a fondo”, escribió en la red social.

El magistrado del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, desde el 5 de septiembre tiene para fallar o negar la demanda electoral contra el gobernador Juvenal Díaz.