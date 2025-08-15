Continúan labores para estabilizar la vía Palenque – Café Madrid en Bucaramanga

Mediante un comunicado, Findeter dio a conocer los avances en las labores de mantenimiento y mitigación en la vía que conecta el corregimiento de Palenque con el barrio Café Madrid, en Bucaramanga, especialmente en el sector conocido como Paso Malo, uno de los puntos más críticos por la presencia de una falla geológica activa.

Esta condición obliga a intervenciones periódicas para evitar cierres y garantizar la seguridad de quienes transitan por este corredor.

El tramo hace parte de los nueve corredores priorizados dentro del programa Vías de la Cigarra, liderado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, y ejecutado por Findeter. Este programa busca mejorar la conectividad y la movilidad urbana y rural en la región, pero en Paso Malo el reto es mayor debido al movimiento constante del terreno.

Desde 2016, a través del convenio 1113, se han implementado contratos de mantenimiento vial integral que contemplan acciones cada tres meses, como fresado, conformación y nivelación de calzada, limpieza de obras hidráulicas y rocería. La más reciente intervención se llevó a cabo el 22 de mayo de este año, y estaba prevista una nueva jornada para el pasado 13 de agosto, la cual debió aplazarse por bloqueos en la vía y comenzó finalmente este viernes.

Las obras fueron socializadas previamente con la Junta de Acción Comunal de Café Madrid, el gremio transportador SINALCO Colombia, veedurías ciudadanas, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y la Policía Metropolitana. Durante las labores se instalaron elementos de señalización para orientar a los conductores y prevenir accidentes.

En 2024, Findeter entregó a Invías los estudios técnicos para una solución definitiva que permita estabilizar el terreno y eliminar el riesgo que hoy obliga a las intervenciones continuas. Con estos insumos, el comité directivo del programa evaluará la priorización del proyecto y la búsqueda de recursos para su ejecución.

Mientras se concreta esta obra de fondo, el compromiso de las entidades es mantener las labores de mitigación con la frecuencia establecida, asegurando que el tránsito por este corredor estratégico de Bucaramanga no se interrumpa y que los usuarios cuenten con condiciones de seguridad en la vía