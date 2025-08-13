Publicidad

Contraloría detecta hallazgos fiscales por $21.000 millones en proyectos en Santander

La entidad insistió en que el uso ineficiente de los recursos compromete el desarrollo regional y genera un riesgo elevado de detrimento patrimonial.

Contraloría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
Foto: Contraloría General de la Nación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 05:45 p. m.

La Contraloría General de la República encendió las alarmas en Santander tras detectar hallazgos fiscales por 21.000 millones de pesos en proyectos financiados con recursos de regalías, luego de la auditoría realizada en el primer semestre de 2025.

El vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga Pardo, explicó que los hallazgos corresponden a iniciativas de educación, saneamiento básico e infraestructura vial, entre las que se encuentra la variante de San Gil, considerada como uno de los proyectos en riesgo.

“En el departamento hemos detectado hallazgos fiscales por valor de 21 mil millones de pesos en proyectos de regalía que han tenido dificultades o inadecuada ejecución. Es un balance realmente lamentable, dado que los recursos de regalías en todo el país se han convertido en proyectos que se han difuminado, que no están generando impacto”, afirmó Zuluaga Pardo.

El organismo de control advirtió que, en total, en Santander hay cerca de 74 proyectos que podrían convertirse en elefantes blancos, con un valor aproximado de 1,29 billones de pesos. La entidad insistió en que el uso ineficiente de los recursos compromete el desarrollo regional y genera un riesgo elevado de detrimento patrimonial.

