Declararán urgencia manifiesta por emergencias tras lluvias en Bucaramanga

Las emergencias que ocasionó un aguacero de varias horas en Bucaramanga desbordaron la capacidad de atención de las autoridades que desde tempranas horas de este martes 4 de marzo realizan un recorrido para evaluar daños en dos colegios y otras zonas de la ciudad.

De acuerdo con el último reporte, en los colegios Dámaso Zapata y Santander colapsaron muros, también hay afectaciones en el barrio Provenza y en la vía al municipio de Matanza entre La Virgen y La Esperanza donde un deslizamiento ha provocado problemas de movilidad.

Estamos priorizando la atención del derrumbe en el norte de Bucaramanga. Movilizamos maquinaria amarilla para que la situación sea intervenida lo más rápido posible.



Seguirá lloviendo según el IDEAM, por eso estamos en alerta máxima para anticiparnos y proteger a la gente. pic.twitter.com/hv6eAvpvSZ — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) March 4, 2025

Por tal motivo el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, durante el recorrido y para intervenir las zonas afectadas con obras que mitiguen el riesgo aseguró que será declarada la urgencia manifiesta con el fin de realizar obras.

“El día de hoy estará la maquinaria removiendo no solamente la tierra en las zonas afectadas sino también tratando de evaluar cuáles son las afectaciones que están teniendo loma arriba porque anoche lo que vimos fue un hecho muy complejo de lluvias en la ciudad que ocasionaron cuatro puntos críticos y otros tantos. Necesitamos de manera rápida para poder actuar con esa declaratoria”, señaló el alcalde Beltrán.

Personalmente atiendo la situación que se nos presentó con la infraestructura de dos colegios públicos de Bucaramanga.



Un muro colapsó por las fuertes lluvias y el deterioro ocasionado por obras que debieron terminarse hace varios años.



Evaluamos daños y plan de acción. pic.twitter.com/d0Hr3dqxec — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) March 4, 2025

Publicidad

El mandatario también dijo que pondrá la lupa en las obras de la fase uno del colegio Dámaso Zapata de la reconstrucción que, según él, no fueron adelantadas.

“Dos cosas, tenemos no solamente que levantar el muro que colapsó y mitigar el problema sino identificar porque las aguas lluvias no fueron canalizadas y no se les dio un manejo correcto para evitar esa situación”, indicó el alcalde Jaime Andrés Beltrán.

Además de las emergencias por lluvias en Bucaramanga, también hay reportes de afectaciones por el clima en los municipios de El Playón, Rionegro; una creciente súbita de la quebrada Cincelada entre los municipios de Coromoro y Charalá.