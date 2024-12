Denuncian a policías de tránsito por presunto exceso de fuerza en Floridablanca

Un operativo de tránsito llevado a cabo en Floridablanca ha desatado polémica tras una denuncia por presunto uso excesivo de la fuerza por parte de cuatro uniformados, dos de ellos adscritos a la división de Tránsito y Transporte. El denunciante, César Mejía, profesor de gimnasia, narró su versión de los hechos y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía.

Según el profesor, el incidente ocurrió mientras se desplazaba por el sector mencionado, donde fue detenido por un uniformado y otro agente. Mejía aseguró que no se encontraba en zonas de restricción vehicular por pico y placa en Floridablanca, y cuestionó el procedimiento.

“Solo me pidieron la licencia y llamaron la grúa. Cuando reclamé la razón, el subintendente me respondió de forma grosera y me amenazó con arrestarme si me resistía a la inmovilización de la moto”, relató.

El denunciante indicó que comenzó a grabar los hechos con su celular, lo que presuntamente incomodó a los agentes, quienes pidieron refuerzos. Una vez llegaron dos policías más, Mejía asegura que fue agredido.

En video quedó registrado el presunto exceso de fuerza:

“El subintendente Villamizar se me abalanzó para quitarme el bolso y la moto. Me golpearon y usaron la pistola táser en diez ocasiones. Terminé en urgencias”, detalló.

La Policía Nacional entregó una versión distinta. Según la institución, el ciudadano habría evadido el puesto de control y se mostró agresivo, lo que motivó el uso de fuerza para inmovilizarlo.

“El uso del táser fue necesario porque el ciudadano estaba exaltado”, señaló la Policía a Blu Radio.

La Fiscalía ya adelanta la investigación correspondiente, mientras que el profesor y su abogado insisten en que el procedimiento fue irregular y vulneró sus derechos fundamentales.