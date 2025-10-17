Denuncian presunto abuso de fuerza policial en Encino, Santander; Alcaldía se pronunció

Un video difundido en redes sociales ha generado rechazo en el municipio de Encino, Santander, al mostrar lo que sería un presunto abuso de la fuerza por parte de dos uniformados de la Policía Nacional durante un procedimiento en zona rural de la localidad.

En las imágenes, uno de los policías aparece sujetando con fuerza a un hombre de avanzada, al parecer campesino del sector, mientras varias personas que se encontraban presentes pedían que lo soltara.

El hecho, ocurrido el pasado fin de semana, desató preocupación entre los habitantes y llevó al alcalde de Encino a convocar de manera urgente un consejo de seguridad con las autoridades civiles y policiales del municipio.



Según informó la Alcaldía, durante la reunión se escucharon las versiones tanto de los uniformados involucrados como del ciudadano afectado, con el objetivo de realizar un análisis responsable y determinar las recomendaciones necesarias para evitar que situaciones como esta se repitan.

“El señor alcalde emitió recomendaciones puntuales a la Policía, orientadas a mantener el orden, la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre los habitantes del territorio, evitando actuaciones arbitrarias en los procedimientos”, señala el comunicado oficial.

El mandatario local también pidió a la Policía defender su actuación dentro del marco legal, e invitó al ciudadano involucrado a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, en caso de considerar vulnerados sus derechos.

La Alcaldía de Encino hizo además un llamado a la comunidad para conservar el respeto hacia la fuerza pública y acatar las indicaciones de los uniformados, privilegiando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.

Finalmente, la Alcaldía aclaró que no interviene en los procedimientos operativos de la Policía Nacional, pero reiteró su “compromiso con la ley, la convivencia y el bienestar de todos los encineros, insistiendo en que los ciudadanos pueden acudir a la Personería Municipal para reportar cualquier vulneración de derechos”.