Denuncian que Nueva EPS no autoriza terapias de rehabilitación a menor en Bucaramanga

Pese a una orden judicial que le exige garantizar la atención integral de salud a un menor de seis años con enfermedad huérfana, la Nueva EPS en Bucaramanga no ha cumplido con lo ordenado en la tutela, según denunció su familia.

El fallo, emitido el pasado 18 de febrero por el Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga, ordenó a la EPS suministrar el tratamiento completo a Juan Ángel Aguirre, quien presenta hipotonía congénita, trastorno del lenguaje y retraso mental, condiciones que requieren terapias especializadas.

Además, la sentencia dispone que la EPS asuma el transporte del menor y de un acompañante, y lo exonere del pago de copagos y cuotas moderadoras.

La orden debía cumplirla la Nueva EPS en 48 horas, pero un mes después la entidad aún no autoriza los servicios, denunció Daniela Franco, tía del niño, quien este martes, pasó toda la mañana en la sede principal de la entidad en Bucaramanga sin recibir una respuesta favorable.

"Desde el 18 de febrero una tutela exoneró a mi sobrino del copago, le dio tratamiento integral, transporte y tutor sombra, pero la Nueva EPS se está haciendo la loca y no cumple con el fallo. Ahora el niño no tiene tutor, no le prestan servicios en la IPS porque la EPS no autoriza, y no está recibiendo terapias de neurodesarrollo, que son esenciales para su rehabilitación", manifestó Franco.

La familia de Juan Ángel Aguirre exige que la Nueva EPS cumpla con la orden del juez y garantice de inmediato los servicios que necesita el menor para mejorar su calidad de vida.