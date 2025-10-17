Deslizamiento de rocas afecta la movilidad entre Santander y Bogotá

Un deslizamiento de tierra mantiene cerrada la vía que comunica a San Gil con Socorro, en el sur de Santander, una de las principales rutas que conecta el departamento con Bogotá. La emergencia se registra en el sector conocido como Pinchote (Leche Cabra), donde las fuertes lluvias provocaron la caída de gigantescas rocas sobre la carretera.

De acuerdo con el reporte Policía de Tránsito y Transporte de Santander, el derrumbe se presentó exactamente en el kilómetro 117, lo que ocasionó el cierre total del tránsito en ambos sentidos.

“El quebranto de una roca de gran tamaño provocó la obstrucción completa de la vía. Estamos a la espera de que el personal del Invías traslade maquinaria para remover el material y habilitar, por lo menos, un carril hacia las 10 de la mañana”, informó el mayor Carlos Ernesto Vergara Vélez, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó el cierre total del corredor y anunció que maquinaria amarilla ya se desplaza al sitio para retirar las piedras y restablecer la movilidad entre Santander y la capital del país.



¡Buenas noches!​#NovedadVial en el departamento de #Santander se reporta cierre total en el sector Pinchote (Leche Cabra). #EnDesarrollo​



Trabajamos para mantenerte informado. pic.twitter.com/B5SHeP6Adh — INVIAS #767 (@numeral767) October 17, 2025

Como vía alterna, las autoridades recomiendan tomar la ruta por San Alberto para los vehículos que se dirigen hacia el área metropolitana de Bucaramanga.

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves 16 de octubre provocaron emergencias por inundaciones y deslizamientos en diferentes zonas del departamento de Santander, afectando vías y viviendas.

Según el reporte de Pedro Araque, funcionario de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, las precipitaciones se concentraron principalmente en el Magdalena Medio y el área metropolitana de Bucaramanga, acompañadas de tormentas eléctricas en municipios como Aguada, Oiba, Carmen de Chucurí, Cimitarra, Barrancabermeja, Cerrito, Macaravita, Jesús María y Málaga.

En Málaga, la emergencia más delicada se registró por el colapso del sistema de alcantarillado tras la creciente de la quebrada La Magnolia. Esto generó inundaciones en la calle 11 y en el barrio Los Sauces, donde el agua ingresó a varias viviendas.