Santanderes  / Lluvias provocan inundaciones, deslizamientos y cierres viales en Santander

Lluvias provocan inundaciones, deslizamientos y cierres viales en Santander

Las lluvias de las últimas horas provocaron emergencias en 10 municipios de Santander.

Inundaciones Málaga.jpg
Blu Radio. Inundaciones Málaga, Santander //Foto: Alcaldía de Málaga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves 16 de octubre provocaron emergencias por inundaciones y deslizamientos en diferentes zonas del departamento de Santander, afectando vías y viviendas.

Según el reporte de Pedro Araque, funcionario de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, las precipitaciones se concentraron principalmente en el Magdalena Medio y el área metropolitana de Bucaramanga, acompañadas de tormentas eléctricas en municipios como Aguada, Oiba, Carmen de Chucurí, Cimitarra, Barrancabermeja, Cerrito, Macaravita, Jesús María y Málaga.

En Málaga, la emergencia más delicada se registró por el colapso del sistema de alcantarillado tras la creciente de la quebrada La Magnolia. Esto generó inundaciones en la calle 11 y en el barrio Los Sauces, donde el agua ingresó a varias viviendas.

“Las lluvias arrastraron sedimentos y basura que taparon alcantarillas y sumideros, lo que provocó inundaciones en calles y algunos hogares”, explicó Araque. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Málaga realiza a esta hora el censo de damnificados y la evaluación de daños y necesidades para determinar la magnitud de la afectación.

En El Carmen de Chucurí, las lluvias también generaron movimientos en masa que afectaron vías terciarias y dejaron incomunicadas al menos siete veredas.

“El municipio tiene una topografía escarpada, y cuando se presentan lluvias intensas el terreno se satura y se registran deslizamientos. Afortunadamente, el municipio cuenta con maquinaria amarilla para atender oportunamente la emergencia”, agregó el funcionario.

Entre tanto, en el área metropolitana de Bucaramanga se reportó el cierre de la vía entre El Molino y Sevilla, en Piedecuesta, a la altura del cruce hacia El Reventón, debido a un derrumbe provocado por las lluvias.

Las autoridades monitorean además el aumento de los caudales de los ríos Carare, Suárez, Chicamocha y Magdalena, que podrían generar nuevas emergencias si persisten las precipitaciones.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander mantiene activa su sala de crisis y hace un llamado a la comunidad para evitar transitar por zonas inestables, márgenes de ríos o quebradas, y reportar cualquier situación a las líneas de emergencia locales.

