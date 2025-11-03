Deslizamientos y pérdidas de calzada dificultan movilidad en plan retorno de Santander

La movilidad en Santander enfrenta serios estrangulamientos viales este fin de semana debido a hundimientos de calzada, deslizamientos de tierra y cierres parciales, afectando los principales corredores que conectan a Bucaramanga con el resto del país.

Según el mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte del departamento, más de 2.000 uniformados entre Policía y Ejército se encuentran desplegados en 11 puntos de control estratégico, buscando garantizar la seguridad y fluidez del tránsito.

Entre los sectores más críticos se encuentran la Transversal del Carare, con cierre total por remoción en masa; Puente Nacional–Oiba, km 70, habilitado solo con un carril tras pérdida de calzada; y la vía a Málaga, con cierres temporales por trabajos de mantenimiento del Invías.

Plan retorno. Suministrada.

“Aunque hemos reducido la siniestralidad en comparación con años anteriores, lamentablemente se han registrado tres accidentes con saldo de tres personas fallecidas, todas motociclistas. Exhortamos a los conductores a acatar las indicaciones de tránsito y respetar los desvíos”, afirmó el mayor Vergara.



Entre las infracciones más comunes, las autoridades destacan la circulación sin licencia, sin SOAT y las maniobras peligrosas, que aumentan el riesgo de accidentes graves.

Hasta el momento, más de 100.000 vehículos han ingresado y salido del departamento durante este fin de semana festivo. Para aliviar la congestión, se implementará un reversible desde El Guay hasta el sector de Molinos, en Piedecuesta, facilitando el ingreso al área metropolitana de Bucaramanga.

Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia y paciencia a los viajeros: “La seguridad vial es nuestra prioridad, pero necesitamos que los conductores respeten las normas y colaboren con los operativos de tránsito”, concluyó el mayor Vergara.