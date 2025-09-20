Dos ataques sicariales sacuden a Bucaramanga en menos de 12 horas

Hacia las 2:30 de la mañana, se registró un doble homicidio en la carrera 50 con calle 18 del barrio Albania parte Baja, donde dos hombres fueron atacados con arma de fuego por hombres que huyeron del lugar tras cometer el crimen.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Mauricio Sandoval Camacho, de 39 años, conductor de transporte informal, y Ludwing Alexander Gutiérrez Sandoval, de 21 años, auxiliar de servicios farmacéuticos.

De acuerdo con el reporte forense, Sandoval Camacho recibió heridas en la cabeza, brazo y tórax, mientras que Gutiérrez Sandoval presentó lesiones en el cuello, la espalda y el pecho. Ambos fallecieron debido a la gravedad de los impactos de bala.

Según la versión de la compañera sentimental de Óscar Mauricio, las víctimas salieron de un establecimiento conocido como Toriles y se dirigieron en un vehículo particular hacia su residencia.



Al llegar a la zona peatonal de la carrera 50 con calle 19, fueron interceptados por dos hombres armados que, tras advertir a las acompañantes con la frase “tírese a los lados, vamos es por ellos”, abrieron fuego contra los dos hombres.

Óscar Mauricio murió en el lugar, mientras que Ludwing Alexander alcanzó a ser trasladado a la Clínica Chicamocha, donde falleció minutos después.

Las autoridades informaron que Sandoval Camacho tenía antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, hurto y lesiones personales. Incluso, se conoció que ya había sido víctima de dos atentados previos con arma de fuego.

Por su parte, Gutiérrez Sandoval registraba una anotación por porte de arma blanca en el año 2023.

De manera preliminar, la Policía y la Fiscalía manejan como hipótesis que se trató de un caso de sicariato relacionado con problemas pasionales, aunque las investigaciones continúan para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Lo alarmante es que este hecho se suma al intento de homicidio por sicariato en pleno sector de Sotomayor, donde un empresario fue atacado a tiros cuando se movilizaba en una camioneta.

Las autoridades analizan cámaras de seguridad y refuerzan los operativos, ante la creciente ola de violencia que golpea la capital santandereana en cuestión de horas.