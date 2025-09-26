En vivo
Natalidad en Colombia
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Eduard Sánchez ya asumió como alcalde encargado de Bucaramanga: esto dijo tras su llegada

Eduard Sánchez ya asumió como alcalde encargado de Bucaramanga: esto dijo tras su llegada

Sánchez asume la administración local mientras avanza el proceso de elecciones atípicas, convocadas tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán por parte del Consejo de Estado.

EDUARD SÁNCHEZ ALCALDE ENCARGADO BUCARAMANGA.jpeg
Eduard Sánchez, alcalde encargado de Bucaramanga
// Foto: Prensa Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

En su primer día al frente de la administración municipal, el alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, anunció que el proceso de empalme con el equipo del mandatario saliente será breve pero enfocado en garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos de la ciudad.

“Ya nos encontramos en las instalaciones de la Alcaldía, tuve la primera oportunidad de hablar con los funcionarios que hacen parte del equipo del doctor Jaime Andrés. Se habló de temas de gran importancia y lo que queremos es generar optimismo con la gestión administrativa, sostener la unidad de la ciudad y garantizar la institucionalidad”, afirmó Sánchez.

El mandatario encargado precisó que el empalme será rápido debido al carácter atípico de la situación, pero insistió en que se revisarán de manera puntual los informes de cada dependencia.

Entre los aspectos a evaluar están los avances de la ejecución presupuestal, los proyectos en curso y las obligaciones de reporte ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

“Queremos continuar con los proyectos estratégicos que son tan importantes para la ciudad de Bucaramanga y atender las responsabilidades que tiene el ente territorial, de manera que la gestión pública mantenga eficiencia y eficacia”, recalcó.

