Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Temblor en Colombia
Once Caldas

Campaña busca reducir muertes de motociclistas en el área metropolitana de Bucaramanga

Campaña busca reducir muertes de motociclistas en el área metropolitana de Bucaramanga

En Girón y Piedecuesta este año han muerto 25 motociclistas en accidentes de tránsito.

accidente autopista Bucaramanga - Girón.jpg
Blu Radio. Accidente fatal en la autopista Bucaramanga - Girón //Foto: suministrada agente de Tránsito Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Las alarmantes cifras de motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito en Girón, Floridablanca y Piedecuesta llevaron a las alcaldías de estos municipios y al Área Metropolitana de Bucaramanga a lanzar la campaña “La vida también va en moto”, con el fin de concientizar a los motociclistas y demás actores viales sobre la importancia de la corresponsabilidad y el respeto en la vía.

En el municipio de Girón, donde la situación es crítica, a septiembre de 2025 ya se igualó el número de víctimas mortales de todo el 2024, de acuerdo con las autoridades de tránsito 20 motociclistas han perdido la vida este año en siniestros viales, principalmente por imprudencia de los conductores y mal estado de las vías nacionales.

La Secretaría de Tránsito reforzó los controles en puntos críticos como la vía al aeropuerto y el Anillo Vial, en coordinación con la Policía y el Ejército.

En Piedecuesta, este año se reportan 147 personas lesionadas y 5 fallecidas en accidentes de tránsito. Allí, las autoridades han fortalecido campañas pedagógicas, controles operativos y alianzas estratégicas con diferentes sectores para mitigar el riesgo en las vías.

En contraste, Floridablanca logró reducir la siniestralidad. Entre enero y julio de 2025 se registró una disminución del 25 % en víctimas totales frente al mismo periodo de 2024. En el caso de los motociclistas, las muertes bajaron un 16,6 % y los lesionados un 33,3 %. A pesar de la reducción, el municipio cuenta con más de 120 mil motocicletas registradas, lo que convierte a este grupo en prioritario para la gestión de seguridad vial.

La estrategia “La vida también va en moto” busca educar, sensibilizar y transformar la percepción social del motociclista, promoviendo el respeto, la seguridad y la corresponsabilidad.

La campaña se extenderá hasta fin de año con 4 temáticas: Normatividad, Educación Vial, Cultura Ciudadana y Seguridad.

