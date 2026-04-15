Emergencias por lluvias en Cúcuta: inundaciones y afectaciones en viviendas

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del martes 14 y la madrugada del miércoles 15 de abril generaron varias emergencias en Cúcuta, según el balance entregado por la Alcaldía a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.

Durante la jornada, los organismos de emergencia atendieron al menos dos eventos por caída de árboles en diferentes sectores de la ciudad. El primero ocurrió en la avenida Libertadores con calle 10E, en la comuna 2, donde un árbol caído obligó al cierre parcial de la vía. La situación fue controlada por personal de la SEGERD y el Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron el despeje y habilitaron el tránsito.

Un segundo caso se registró en el barrio Magdalena, comuna 10, donde otro árbol cayó sobre una vía, causando daños en el cerramiento de una vivienda y afectaciones en su cubierta. Las autoridades realizaron labores de aseguramiento y señalización mientras se coordina el retiro del material.

Emergencia en Cúcuta por lluvias. Inundaciones en parte alta de Palmeras, caída de árboles en Av. Libertadores y barrio Magdalena, con afectación a una casa y paso restringido. #VocesySonidos pic.twitter.com/EGHiBKvMvi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 15, 2026

Adicionalmente, se reportó la caída de un muro en el barrio Bogotá, que impactó una vivienda vecina, así como inundaciones menores en varios sectores de la comuna 8. Estas últimas serán atendidas por la sala de crisis, que permanece activa las 24 horas.



En el municipio de Pamplona también se presnetaron inudnaciones de vías tras el fuerte aguacero. En Santander hay alerta en los ríos Suárez, Lebrija y Sogamoso por aumento del caudal tras fuertes aguaceros.

A esta hora se presentan lluvias en el Magdalena Medio, Lebrija, Girón y Zapatoca. Según el IDEAM seguirá lloviendo durante el día en amplias zonas de Santander. "Hay alerta en los ríos Suárez, Carare, Opón y Lebrija", dijo Eduard Sánchez de @OGRDSantander #MañanasBlu pic.twitter.com/IU0zVUwbCN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 15, 2026

Las autoridades mantienen la alerta ante la probabilidad de nuevas lluvias e hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas, como evitar arrojar basuras en canales, limpiar desagües y no transitar por zonas inundadas.

Finalmente, reiteraron la importancia de reportar cualquier emergencia a las líneas oficiales, recordando que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida.