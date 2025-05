En Bucaramanga marcharon para rechazar plan pistola; piden mayor seguridad en Santander

Integrantes de la reserva activa del Ejército y la Policía, familiares de uniformados y ciudadanos del común marcharon por las calles de Bucaramanga para rechazar la ola de asesinatos contra miembros de la Fuerza Pública en Colombia, en medio del llamado plan pistola atribuido al Clan del Golfo , que ha cobrado la vida de al menos 27 uniformados.

La movilización partió desde la Puerta del Sol, recorrió la carrera 27, tomó la calle 36 y finalizó en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Portando banderas de Colombia y pancartas con mensajes de apoyo a los policías y soldados, los manifestantes pidieron mayor respaldo del Gobierno Nacional a las tropas y una política clara de seguridad frente a los grupos armados ilegales.

“Estamos protestando por la ola de crímenes que se siguen presentando en contra de la Fuerza Pública. Nos están matando a los policías, a los soldados, están poniendo precio sobre sus cabezas y también sobre sus familias. No hay un pronunciamiento claro del Gobierno Nacional, no hay apoyo para ellos”, expresó Guillermo Blanco, uno de los participantes.

Blanco dijo que, aunque considera que Santander es un departamento seguro, la situación podría cambiar si no se toman medidas. “Tenemos límites con el Magdalena Medio y con Norte de Santander. No podemos perder el derecho a la seguridad. Sabemos que las autoridades locales hacen esfuerzos, pero si no hay recursos del Gobierno Nacional, va a ser muy difícil sostener el pie de fuerza, que ya está muy reducido”, agregó.

Además de las reservas activas, a la protesta se unieron ciudadanos preocupados por el deterioro de la seguridad. “Estamos protestando porque el Gobierno está dedicado a otras cosas. Todos los días vemos un escándalo distinto, pero nadie habla de seguridad. Le pedimos al país que ponga los ojos sobre Santander y cierre filas para que los grupos terroristas no ingresen a nuestro departamento”, concluyó.

Otra de las asistentes a la marcha, lanzó un fuerte mensaje en medio de la movilización: “Nunca habíamos tenido una situación tan lamentable y vergonzosa en este país. Nunca habíamos tenido a una persona que apoye a los terroristas. No podemos acostumbrarnos a contar muertos todos los días. Debemos respetar la vida, aunque pensemos diferente”.

Publicidad

Cabe anotar que en las últimas horas la Policía Metropolitana de Bucaramanga le rindió homenaje al uniformado Ángel Hurtado, quien trabajaba en la estación de Policía de Girón y fue asesinado cuando transitaba por una vía del departamento de Tolima en medio de sus vacaciones.