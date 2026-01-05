ESSA y Sindicato de Trabajadores negocian aumento de sueldo: tendrán otros 20 días

Son 42 los puntos presentados por SINTRAELECOL a la ESSA en una pretensión de los trabajadores por mejorar sus condiciones laborales y salariales, de los cuales la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA) ha realizado una oferta integral de 11 puntos para lograr una nueva convención laboral con el sindicato más grande la compañía.

En medio del proceso de acuerdo de la convención con SINTRAELECOL, la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), dio a conocer su compromiso de negociación, “estamos seguros que podemos llegar en la etapa de arreglo directo a la negociación que queremos. Nuestros trabajadores en este momento tienen unos beneficios y salarios acorde al mercado. Y adicionalmente a esto, quiero darle la tranquilidad a todos que el servicio de energía se seguirá prestando de manera continua”, afirmó Guillermo León, gerente de la ESSA.

El punto crítico de la negociación ha sido la petición del aumento del salario en un 30 %, una fórmula que corresponde al IPC (Índice de precios del consumidor) más la diferencia del salario mínimo que se aplica al salario base cada año. La creación de esta convención fue en el año 2023 cuando la organización sindical presenta su denuncia.

“Nosotros no vamos a soportar ese mayor valor del salario mínimo en todos los bienes y servicios que se nos vienen, colegios, transporte, todo lo que representa la canasta familiar. El llamado a la conciencia tenemos que replicárselo a la empresa", dijo Orlando Rojas, quien hace parte de la mesa de negociación colectiva de la ESSA



Pese a que hoy finaliza la etapa de arreglo directo con el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, se dio una prórroga de 20 días más, si no se llega a un acuerdo, la ESSA dejará a disposición del Tribunal de Arbitramiento esta conversación.