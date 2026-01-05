En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / ESSA y Sindicato de Trabajadores negocian aumento de sueldo: tendrán otros 20 días

ESSA y Sindicato de Trabajadores negocian aumento de sueldo: tendrán otros 20 días

Hoy finaliza la etapa de arreglo directo entre la Empresa Electrificadora de Santander con el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad